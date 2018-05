Světová premiéra. Benátské gondoly bissone už jsou v Praze a plují po Vltavě

Přesunutí gondol z koreb nákladních vozů na hladinu Vltavy na Kampě bylo pro organizátora slavností Navalis Zdeňka Bergmana stresující. Ale tím to pro něj nekončí. „Můj strach, obava, opatrnost a obezřetnost bude trvat až do té doby, než se lodě vrátí zpátky do loděnice v Arsenalu, kde mají domovský přístav, protože si musíme uvědomit, že je to světová premiéra těchto lodí mimo hranici Benátek,“ popsal.

Poprvé opustí Benátky a poplují na sladké vodě. Dvě historické gondoly se vydají na Vltavu Číst článek

„Připadá mi, že se sem hodí, že Karlův most úplně podtrhuje krásu té barokní lodi,“ dodal Bergman.

Lodě Geographia a Cavallo budou součástí regaty, která v úterý večer při slavnostech Navalis podpluje pod Karlovým mostem. Do té doby budou k vidění na Vltavě mezi Mánesovým a Karlovým mostem.

Benátky mají celkem 10 těchto významných gondol typu bissone. Jsou to obrovské sedmnáctimetrové lodě z několika druhů dřeva s bohatým zdobením od předních italských řezbářů. Jde o repliky historických gondol ze šestnáctého století, byly vytvořeny v 50. letech minulého století.

Vepředu mají gondoly velké dřevěné sošky, opulentní symboly spjaté s Benátkami. Cavallo má vepředu dva stříbrné koně v trysku, symbolizující rychlost benátských gondol. A Geographia má vpředu sošku ženy držící glóbus. To je symbol rozletu, světoběžnictví italských dobrodruhů, zejména při zámořských objevech.