Naučit násilníky po propuštění z vězení normálnímu životu. Česko zkouší program, který snižuje recidivu

Polovina násilníků spáchá do roka po propuštění znovu nějaký trestný čin. Nový projekt se proto zaměřuje právě na tuto nejrizikovější skupinu vězňů, která ve společnosti páchá největší škody.

„Budeme hledat ty momenty, které způsobily, že ti lidé páchali násilí, protože tím hlavním cílem je, aby až takový člověk bude propuštěn a byl vaším sousedem, tak abyste se ho nemuseli bát, aby to nebyl soused, který tam bude páchat násilí,“ vysvětluje vedoucí psycholog Vězeňské služby Václav Jiřička.

Program Good Lives Model pochází z Nového Zélandu a Austrálie. Využívá se třeba v Kanadě, kde podle výzkumu pomáhá snížit recidivu v průměru o polovinu. V Česku s jeho zaváděním budou pomáhat pracovníci německé věznice v Brandenburgu. Mimo jiné psycholog původem z Austrálie Steven Feelgood. Program podle něj míří na motivaci vězňů, jejich potřeby, ale i přenastavení hodnot.

„Místo toho, abychom s ním mluvili rovnou o tom, co udělal, ptáme se ho na jeho životní cíle, a proč jich nedosáhl. Touto oklikou se pak dostaneme k tomu samotnému činu. Motivace není znovu nepáchat kriminalitu, ale třeba být dobrým otcem, nebo mít fungují vztah. Pokud toho ale chce dosáhnout, nemůže být impulzivní, musí chodit do práce, chápat pocity své manželky, přítelkyně nebo dětí,“ říká Feelgood.

Vězně čeká skupinová terapie, kde budou hovořit o svých problémech. Budou se učit zacházet se svými emocemi, nebo třeba rozumět potřebám ostatních lidí. Projekt zaštiťuje nezisková organizace Volonté, která na něj získala dvanáctimilionovou dotaci z evropských fondů. Podobný program podle výkonné ředitelky Zuzany Bejó zatím v Česku chyběl.

„Programy, které jsou ve věznicích, tak neobsahují veškeré možnosti práce s cílovou skupinou násilníků. Právě pozitivní psychologie, ne se babrat v rizicích, ale trochu se zaměřit na potřeby a přání lidí, možná tento individuální přístup může přinést i pozitivní výsledky,“ říká Bejó.

Pilotní projekt bude trvat tři roky. Během podzimu projdou tréninkem pracovníci Vězeňské služby. Od ledna by se do programu mělo zapojit nejméně 432 odsouzených z šesti věznic. Mimo jiné z Jiřic, Kuřimi nebo Vinařic. Samotná práce s vězni potrvá do poloviny roku 2021. A zhruba rok po jejich propouštění se bude sledovat, jestli páchají méně trestných činů.