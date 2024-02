‚Těším se na prázdný kalendář‘. Taťana le Moigne po osmnácti letech končí v čele české pobočky Googlu

Ředitelka české pobočky americké internetové a technologické firmy Google Taťána le Moigne po osmnácti letech odchází z funkce. Potvrdila to serveru HN.cz. Práci podle serveru ukončila dohodou. Le Moigne uvedla, že zatím neuvažuje o jiném místě. V čele Googlu v Česku byla od vzniku pobočky v roce 2006 a vedla i pobočky na Slovensku, v Rumunsku a Maďarsku. Praha 18:54 29. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V čele Googlu v Česku byla Taťána le Moigne od vzniku pobočky v roce 2006 | Foto: Tomáš Tkáčik | Zdroj: ČTK

„Jsem šťastná za těch 18 let. Byla to fantastická profesní zkušenost. Google je skvělá firma, které vždycky budu držet palce,“ řekla HN.cz. Další plány ohledně práce v současnosti nemá. „Teď si vezmu oddechový čas a nechám to celé v sobě doběhnout. Hodně se těším na prázdný kalendář. Věřím, že další věci zase přijdou ve správný čas,“ uvedla.

Le Moigne vystudovala softwarové inženýrství na Vysoké škole ekonomické v Praze. Před založením české pobočky Googlu, u kterého stála, pracovala například v manažerských pozicích pro další nadnárodní softwarové a technologické firmy - Microsoft a Hewlett-Packard.

Firma Google je známá hlavně díky stejnojmennému internetovému vyhledávači. Provozuje také například portál pro sdílení videí YouTube nebo operační systém pro mobilní telefony a další zařízení Android. Mateřskou společností Googlu je americká firma Alphabet.

Čistý zisk společnosti Alphabet ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku meziročně stoupl o polovinu na 20,7 miliardy dolarů (asi 473 miliard korun). Ke konci roku měla skoro 183 000 zaměstnanců.