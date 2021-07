Karlův most někdo znovu posprejoval. Graffiti se objevilo u sochy sv. Jana Křtitele

Na Karlově mostě v Praze se objevilo další graffiti. Jak Radiožurnálu sdělila mluvčí pražské policie Eva Kropáčová, nápis o velikosti přibližně 30 centimetrů je u sochy sv. Jana Křtitele. Policisté teď zjišťují, kdo a kdy přesně nápis na mostě vytvořil. Celou záležitost vyšetřují jako podezření z poškození cizí věci. Zároveň žádají případné svědky, aby se ozvali na linku 158. Praha 11:27 18. 7. 2021 (Aktualizováno: 12:19 18. 7. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Část Karlova mostu je znovu popsaná. Nápis se objevil u sochy svatého Jana Křtitele - velký je zhruba třicet centimetrů. pic.twitter.com/LsTouGwLhI — CT24zive (@CT24zive) July 18, 2021

„V současné chvílí se již celou věcí zabývají policisté z místního oddělení. V případě, že někdo viděl někoho, jak píše na Karlův most, tak nám okamžitě může zavolat na linku 158. Jakékoli informace nám mohou pomoci k dopadení tohoto pachatele,“ popsala Kropáčová.

Policisté na twitteru dodali, že vandalovi hrozí za trestný čin poškození cizí věci trest odnětí svobody v délce až tří let.

Praha - Policisté od ranních hodin pátrají po pachateli, který napsal na Karlův most - poblíž sochy Jana Křtitele - nápis o velikosti přibližně 30 cm. V případě dopadeni pachateli za trestný čin poškození cizí věci hrozí trest odnětí svobody v délce až tří let. #policiepha — Policie ČR (@PolicieCZ) July 18, 2021

Je to podruhé za krátkou dobu, co někdo Karlův most poškodil. Minulý týden památku posprejoval mladý muž, který se později sám přihlásil na policii. Modré nápisy v angličtině pokrývaly pravou stranu zábradlí a části podstavce jedné ze soch a lampy.

Známý je také případ z léta 2019, kdy jeden z pilířů mostu posprejoval německý turista Benjamin Wittig se svým bratrem Niclasem Steigerem. Pražský městský soud za to Wittigovi loni v prosinci potvrdil roční podmíněný trest, nechal mu také stotisícový peněžitý trest a vyhoštění na pět let.