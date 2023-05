Školáci sprejují na zdi, ale legálně. Jihlavská galerie je učí dělat graffiti a dodržovat sprejerskou etiku

Už pátým rokem se jihlavští školáci učí sprejovat na zdi. V kurzech pod vedením kurátorů Oblastní galerie Vysočiny ale k tomu získávají i základy sprejerské etiky. Svoje výtvory tak prezentují pouze na zdech, u kterých dal svolení majitel. Jihlava 0:10 21. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jihlavští školáci sprejují graffiti legálně | Foto: Daniel Zach | Zdroj: Český rozhlas

Garáž nedaleko jihlavského náměstí už před pěti lety poskytla školákům přímo její majitelka. Řešila tak nechtěná graffiti. Od té doby tam malba tehdejších žáků sedmé třídy vydržela.

„Paní majitelka, když jsme to poprvé natřeli, tak nám říkala, že je možné, že nám to někdo posprejuje. Taková byla její zkušenost,“ říká edukátorka Oblastní galerie Vysočiny Pavlína Pitrová.

Teď původní malbu znovu přetřeli základovou barvou. Přišli tam žáci deváté třídy, aby si vyzkoušeli, jak se dělá graffiti.

Mladí umělci si předem udělali i výzkum, co by se na dané místo hodilo. Konkrétně u Koželužského potoka nedaleko mateřské školy to budou nákresy pohádkových postav. Podobu graffiti konzultovala škola i s památkáři.

„Řekli, že černá je moc agresivní, výrazná a kontrastní, takže jsme hledali alternativu,“ vysvětlila učitelka Alena Vachovcová ze Základní školy Otakara Březiny.

Cílem kurzu není jenom naučit děti sprejovat, ale hlavně dodržovat pravidla a sprejerskou etiku.

Jihlavská galerie učí dělat graffiti a dodržovat sprejerskou etiku | Foto: Daniel Zach | Zdroj: Český rozhlas