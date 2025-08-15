‚Granát do jednání s ministerstvem.‘ Kupce bitcoinů překvapil krok policie, chystají dohodu o předání
Policie zajistila ministerstvu spravedlnosti bitcoiny darované odsouzeným drogovým dealerem Tomášem Jiřikovským. Právník Kirill Juran, jehož firma zastupuje dva kupce darovaných bitcoinů, redakci iROZHLAS.cz potvrdil, že zásah policie komplikuje jednání s ministerstvem.
Podle Jurana hodila policie zajištěním bitcoinů granát do vyjednávání s ministerstvem. „Ministerstvo nemůže podepsat cokoliv, co by se týkalo nakládání s bitcoiny, protože to je součástí zajišťovacího příkazu,“ popisuje právník, jak se přesně jednání zkomplikovalo.
„Vyškrtla se jedna z možností, ve které ministerstvo mělo nakládat s tím, co má. To teď nejsou schopni udělat,“ doplnil s tím, že je policie o zajištění bitcoinů neinformovala, ale upozornilo je samo ministerstvo.
Původně měla být jednání o předání bitcoinů hotová do konce srpna, vzhledem ke komplikacím se termín ale zřejmě prodlouží. Nově zpracovávají návrh dohody kupci a zohledňují přitom zajištění.
Právní zástupce Juran ale očekává, že by v jednáních mohli dojít k prvnímu závěru v následujících dvou týdnech. „Zjistíme, zda jsme vůbec schopni se domluvit, nebo ne. Je možné, že se domluvíme alespoň na části bitcoinů, ale situace je stále příliš dynamická,“ vysvětlil.
Kauzu bitcoiny odstartoval dar Tomáše Jiřikovského, který v roce 2017 skončil ve vězení za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování, ministerstvu spravedlnosti.
Jiřikovský, který provozoval online tržiště pro prodej drog a v roce 2021 byl propuštěn z vězení, věnoval za předchozího ministra Pavla Blažka (ODS) ministerstvu 468 bitcoinů a díky tomu se dostal k technice, kterou mu zadržoval soud.
Ministerstvo následně bitcoiny dražilo od března do května v 78 aukcích, do kterých se přihlásili zájemci z řad jednotlivců i právnických osob. Celkem 235 bitcoinů takto ministerstvo převedlo na kupce, a to na základě 41 kupních smluv dohromady za 446,6 milionu korun.
Zbylými 233 bitcoiny nadále disponovalo, byly uložené u Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.