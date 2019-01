Grebeníčkova kniha je nehoráznost a jedna nepravda za druhou, říká biskupský generální sekretář

Kniha dlouholetého komunistického poslance Miroslava Grebeníčka Ve znamení kříže vyvolala velkou vlnu nevole u části veřejnosti, stejně jako účast ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) na představení knihy na vánočním večírku klubu poslanců KSČM. Její vydání za populistický krok označil i host pořadu Interview Plus Stanislav Přibyl, generální sekretář České biskupské konference. Praha 19:45 2. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Je velmi zvláštní. Z formálního hlediska se kniha tváří jako odborná publikace, jsou tam citace a poznámky pod čarou. Ale víc než polovina z nich jsou citace z Rudého Práva, Práva nebo Haló novin. To přece s vědeckými citacemi nemá nic společného,“ říká Přibyl. Kdyby to prý byla odborná publikace, pak tam sekretáři chybějí názory druhé strany. Našel i velké množství faktických chyb.

'Takové množství chyb...'

„Musel jsem se pousmát při konstatování, podle kterého je Tomáš Halík jezuita, což je hrubá nepravda. Je vidět že se v tom docent Grebeníček vůbec neorientuje,“ dodává. Veškeré úsměvy jdou ale stranou, když se podle něj do textu pořádně začtete.

„Osobně jsem se setkal s desítkami lidí, kteří pod komunistickým jhem opravdu trpěli. Téměř tisíc kněžích bylo uvězněno a 28 z nich přišlo o život. Ve vězeních skončily stovky řeholnic, tisíce byly internovány a dvě byly umučeny. Lidé byli pro svou víru mučeni, šikanováni, skončili v komunistických lágrech… V této situace se takto ozvat, bez jakékoli reflexe minulosti, je opravdu nehoráznost,“ tvrdí Přibyl.

Generální sekretář si prý vůbec nedokáže představit, kdo si takovou výpravnou knihu, o 420 hutných stranách křídového papíru, koupí, nebo dokonce přečte. „Vzhledem ke ‚kvalitě‘ textu si to nepořídí ani ti, co jinak mají odborné publikace rádi.“

Opět jen populismus

Jako hlavní důvod vzniku publikace pak vidí ambice dát o sobě vědět, protože KSČM ztrácí voliče na úkor hnutí ANO. „Je to jen další z řady jejich populistických kroků a celé je to jedna nepravda na nepravdě… Taková velká mediální show za malé peníze, která má i ve většinové společnosti vyvolat negativní emocionální vzruchy. Tak proč by to pak nedělali…“

V médiích se taky původně uváděla informace, podle které měl knihu komunisty Grebeníčka křtít ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD). Ten to ale v rozhovoru pro iROZHLAS.cz popřel s tím, že šlo o standardní vánoční večírek, kam byl pozván. Bývalý ministr resortu Daniel Herman (KDU-ČSL) na sociálních sítích tvrdil, že se za Staňka stydí a že překročil všechny meze.

„Řekl bych, že kritika současného ministra kultury není až tak explicitní… Přišel k tomu jak slepý k houslím a asi ani úplně nevěděl, do čeho jde… Víc mě naštvala ta kniha, přestože mne jeho přítomnost na křtu nijak netěší a moc nevím, co si o tom vlastně myslet. Je ale pravda, že si od toho okamžiku pamatuji, jak se teď šéf kultury vůbec jmenuje,“ přiznává generální sekretář ČBK. Osobně s ním jako se třetím mužem konference ale resortní šéf nikdy nejednal, ačkoli církve spadají právě do kompetencí ministerstva kultury.