Češi o Green Dealu nevědí nic. Leda domněnky a dezinformace, tvrdí ekopsycholog Krajhanzl

Jan Krajhanzl | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

Například jen 20 procent Čechů ví, jaké jsou cíle Evropské unie pro snižování uhlíkové stopy do roku 2050.

„Záměrně jsme měli v dotazníku falešné tvrzení, že EU chce do roku 2050 snížit své emise skleníkových plynů o 50 procent. Pouze 20 procent lidí vědělo, že to není pravda,“ popisuje Jan Krajhanzl z Katedry enviromentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně v Osobnosti Plus.

„Také máme asi jen jednu dvacetinu těch, kteří správně vědí, že nejvíce ohroženi klimatickou změnou nejsou lední medvědi. Dost lidí si také myslí, že změna klimatu je dominantně způsobená dírou v ozonové vrstvě. Takže vidíme, že základní otázky nejen přírodovědné, ale politické nebyly české veřejnosti příliš vysvětleny.“

Odpovědnost jde podle Krajhanzla především za politickou reprezentací, částečně i za médii. „Ale informační propast je tu obrovská,“ konstatuje výzkumník.

Emisní povolenky za ceny energií nemohou

Kolem Green Dealu pak kolují daleko víc domněnky, věci vytržené z kontextu nebo dokonce dezinformace. „Spousta lidí si například myslí, že dnešní rostoucí cena energií je dominantně způsobena růstem cen emisních povolenek, což zdaleka není pravda.“

„Lidé si také neuvědomují, jaký je reální obsah Zelené dohody. Pořád si spousta z nich myslí, že v ní najdou zákaz spalovacích motorů k roku 2035. Ten ale v Green Dealu pro Evropu vůbec není. Je sice obsažen v návrhu dokumentu Fit for 55, ze kterého ale nejspíš vypadne. Navíc nejde o zákaz spalovacích motorů, ale jen konec jejich výroby.“

Vědec upozorňuje, že je třeba čekat na závěrečný report ze studie. „Ale už víme, že třetina až polovina dotázaných váhá a nemůže se rozhodnout, jestli je zelená dohoda spíš hrozba, nebo příležitost.

Další asi čtvrtina Green Deal spíš vítá a poslední zhruba čtvrtina uvažuje, jestli to není hrozba. „Máme to tedy rozdělené a je zřejmé, že do budoucna rozhodne skupina těch zatím nerozhodnutých.“

„Kdo z dnešní politické reprezentace Green Deal vysvětluje? Kolik občanů ví, že dokument za Česko podepsal Andrej Babiš, dnes šéf opozice? A kdo jsou ti ambasadoři, kteří mají za úkol společnosti vysvětlovat dohodu? A jaká je komunikační strategie vlády? Na všechny tyto otázky lze odpovědět, že nevíme,“ zdůrazňuje nutnost celospolečenské debaty na toto téma Jan Krajhanzl.

