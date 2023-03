Ministr Hladík: Nemáme moc alternativ, chceme-li na této planetě žít. Ale máme peníze a technologie

„Dnes se už každý, kdo si vymění okna, zateplí, nainstaluje fotovoltaiku nebo tepelné čerpadlo, účastní transformace a Green Dealu, protože pomáhá uspořit energie,“ vysvětluje nově jmenovaný ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Green Deal je podle něj přijímán s rozpaky. „Pro lidi je přirozené bát se něčeho, o čem nemají dostatek informací, což je důsledek řady pesimistů mezi politiky,“ dodává v rozhovoru pro Radiožurnál. Rozhovor Praha 22:38 10. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr životního prostředí Petr Hladík | Zdroj: Úřad vlády ČR

Proč bývalý prezident Miloš Zeman po vašem setkání čtvrtého ledna nevyhověl návrhu premiéra a odmítl vás jmenovat ministrem? Řekl, že má pocit, že nejste dostatečně kompetentní.

Přiznám se, že tomu moc nerozumím. Byla to možná jeho taktika, jeho poslední vrtoch. Potom se vyrojila celá řada spekulací, proč to udělal, ale asi jsem nebyl tím hlavním důvodem.

Říkáte, že takzvaný Green Deal se dotkne zejména mladých, kteří ho podle vás vítají. Staří se prý nemají čeho bát. Můžete tu myšlenku rozvést?

Chci především zdůraznit, že je to dohoda pro budoucnost, dohoda pro život. Klimatická změna je prostě faktem. Země se otepluje, ve střední Evropě dokonce dvakrát rychleji než na celé zeměkouli. Všichni moc dobře víme, jak vypadaly zimy ještě před 30 lety.

Teď se na českých horách skoro nedá lyžovat. V létě jsou velká tepla a sucha, jsou tu lesní požáry, na což jsme byli zvyklí někde ve Španělsku nebo v Itálii, ale v Česku ne.

Toto je realita a my musíme upravit naše města, obce a zemědělskou a lesní krajinu tak, aby byly odolnější. Jedním z velkých problémů jsou samozřejmě emise oxidu uhličitého. Ty je potřeba snížit.

Nastolujeme proces odchodu od uhlí, od fosilních paliv, a je velkým úspěchem České republiky, že dokázala v předsednictví Rady Evropské unie vyjednat taková pravidla, aby celá Evropa a především Česko měly dostatek finančních prostředků na to, abychom tento proces zvládli.

Proč se u nás, alespoň pro část veřejnosti, stal z toho zeleného údělu strašák?

Protože v Česku máme mnoho pesimistů a populistických politiků, jsou jimi už bývalí prezidenti Miloš Zeman nebo Václav Klaus i celá řada dalších politiků. Je asi přirozené bát se něčeho, o čem nemám dostatek informací, tak to má asi každý z nás.

Je naší odpovědností, jak vlády České republiky, tak ministerstva životního prostředí, abychom dokázali dostatečně vysvětlit, proč tyto kroky děláme, jakým způsobem je děláme a jak ovlivní naši budoucnost.

Ten schválený balíček opatření přinese obrovské množství peněz, nejenom na zateplování nebo výměnu kotlů, ale také na sociálně klimatický fond, který bude znamenat to, že nikoho se nemůže tato transformace dotknout tak, aby zchudl, nebo na tom byl jinak než nyní.

Dnes už každý, kdo si vymění okna, zateplí, nainstaluje fotovoltaiku nebo tepelné čerpadlo, se účastní transformace a Green Dealu, protože pomáhá uspořit energie. A právě úspory energií jsou důležitým parametrem této transformace.

Green Deal jako příležitost

Když jste ale mluvil o těch politicích a pesimistech, jak velkou podporu očekáváte ve vládě? Sám premiér Petr Fiala z Green Dealu nevypadá zrovna nadšený, alespoň v některých směrech, a někteří přední politici ODS jsou ostrými kritiky té koncepce.

Já vycházím z vládního programového prohlášení, to je shoda všech pěti koaličních stran, která jasně říká, že Green Deal vnímáme jako potenciál pro Českou republiku, potenciál pro změnu energetiky, transformace hospodářství. A celá vláda to takto bere.

Je naší odpovědností, abychom dokázali ty obrovské finanční prostředky využít ke změně energetiky, aby jich dokázali využít všichni obyvatelé, občané, vlastníci nemovitostí, ať už rodinných, nebo bytových domů. Není to tak, že by k tomu vláda byla skeptická, naopak to vnímá jako příležitost.

Jak chcete jako ministr oslovovat veřejnost a vysvětlovat, že se nemáme čeho bát? A možná že ani nemáme na vybranou?

Pokud chceme na této planetě dál žít a předat naši zemi našim dětem a vnukům, tak moc alternativ nemáme. Zároveň ale máme technologickou výhodu, máme obrovské množství finančních prostředků a máme velkou šanci to zvládnout.

Chceme také představit kampaň, která bude vysvětlovat, co znamenají změny klimatu, jak se změnou klimatu bojovat v kontextu dalšího nevyužívání fosilních paliv a v kontextu zvětšení odolnosti našich měst.

