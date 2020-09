‚Konec uhlí co nejdříve.‘ Aktivisté z Greenpeace obsadili rypadlo ve Vršanech u Mostu

Osm aktivistů a aktivistek Greenpeace brzy ráno vylezlo na rypadlo dolu Vršany u Mostu. Požadují mimo jiné rychlý konec těžby a spalování uhlí a přechod k obnovitelným zdrojům. V tiskové zprávě to ve středu uvedl Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace. Most 10:33 2. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Není to poprvé, co ekologičtí aktivisté rypadlo ve Vršanech obsadili. Loni v říjnu několik lidí z hnutí Against Coal takto protestovalo téměř tři dny.

„Aktivisté Greenpeace vyšplhali v ranních hodinách úplně na vrchol rypadla. Jsou v asi 50 metrech vysoko, protože to rypadlo ve Vršanech je obrovské. V tuto chvíli odpočívají a za chvíli začnou vyvěšovat transparent s nápisem konec doby uhelné, který by měl být vidět například i z vyhlídek z okolí,“ uvedl Hrábek pro server iROZHLAS.cz.

Vršanská uhelná na ně nedávno podala žalobu, uvedla ve středu v tiskové zprávě Gabriela Sáričková Benešová, mluvčí těžební společnosti Sev.en Energy, které lom patří. „Svým protizákonným jednáním ohrožují aktivisté nejen své zdraví a životy, ale také naše zaměstnance. Požádali jsme o spolupráci policii,“ doplnila mluvčí.

„Dostali jsme informaci, že několik osob vniklo na skládkový stroj v prostoru lokalita Vršany, stroj je v odstávce. Policie v současné době situaci monitoruje a zabývá se neoprávněným vniknutím do těžebního prostoru,“ řekla mluvčí mostecké policie Ludmila Světláková.

Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace, však pro server iROZHLAS.cz uvedl, že s policií ještě nejsou v kontaktu. „Policie zatím na místo nedorazila. Stále čekáme a předpokládáme, že se ještě objeví. Zatím aktivisty nekontaktovali.“

Aktivisté Greenpeace v prohlášení požadují, aby přestala výroba elektřiny z uhlí do roku 2030, do roku 2035 žádají kompletní ukončení těžby uhlí v ČR, zajištění sociálně ohleduplného a spravedlivého přechodu k obnovitelným zdrojům energie pro uhelné regiony a jejich obyvatele, požadují také, aby byly co nejdříve odstaveny uhelné elektrárny, které „jedou na vývoz – například Chvaletice a Počerady“.

Těžbu uhlí řeší tzv. uhelná komise, která se naposledy sešla v červnu v areálu elektrárny Počerady. Ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO) tehdy uvedl, že do konce letošního roku komise stanoví postup útlumu těžby uhlí. Komise se podle jejího člena Jana Rovenského (za Greenpeace) shodla na tom, že hlavním kritériem při útlumu elektráren by měly být jejich emise skleníkových plynů na jednotku vyrobené energie.

Středeční akce Greenpeace předchází Akčním dnům, na které zve lidi protiuhelné hnutí Limity jsme my a které začínají ve čtvrtek. V sobotu se uskuteční demonstrace Za budoucnost za uhlí před uhelnou elektrárnou v Počeradech.

