Čtyři české gripeny odletěly do Švédska. Piloti tam budou cvičit střelbu tepelně naváděnými raketami

Celkem čtyři gripeny a 37 českých vojáků v pátek odletělo na speciální výcvik do Švédska. Piloti si tam vyzkouší střelbu na vzdušný cíl ostrou municí – tepelně naváděnými raketami. V hustě obydleném Česku to totiž není možné. Naposledy takové cvičení absolvovali před čtyřmi lety. Čáslav 10:57 17. února 2023

„Tady se připevní taková vystřelovací ližina, na kterou se podvěsí raketa. Tomu říkáme wing tip neboli konec křídla, na který se připevňuje raketa. Tyhle dva body, to jsou pilony, jsou určeny buď pro rakety, nebo bomby,“ popisuje Radiožurnálu velitel jednotky vyslané do Švédska podplukovník Pavel Pavlík.

Všechna munice se tak podvěšuje pod křídla nebo na jejich hranu. „Pod trupem se nepodvěšuje žádná výzbroj. Tam je pouze uchycení na přídavnou palivovou nádrž,“ dodává.

Kanón je integrovaný v těle letounu. „Pod břichem letounu je uvnitř zakomponovaný celý ten kanón, který se nabíjí těmito dvířky. Otevře se to, nasunuje se tam nábojový pás, ten se narotuje do zásobníku a tahá si to náboje a vystřeluje to touto hlavní,“ říká podplukovník Pavlík.

Během cvičení ale čeští letci kanón používat nebudou, pouze tepelně naváděné střely. Piloti střílí na cíl, který vleče dálkově ovládaný dron.

„Toto běžně necvičíme, protože v našich podmínkách to nelze realizovat. V České republice je výcvik proti pozemním cílům, střílíme kanónovou výzbrojí nebo házíme bomby na našich střelnicích. Nicméně tento způsob výcviku nelze realizovat jinde než v zahraničí,“ vysvětluje.

Švédsko má pro tyto účely speciální leteckou střelnici u Baltského moře u města Lulea. Piloti cvičí v místech, kde nikdo nežije nebo přímo nad mořem.

„Když vystřelím, tak kamkoliv ta raketa odletí, i když by nezasáhla cíl v průběhu letu a byla nějaká závada, tak spadne bezpečně na zem a nikoho neohrozí,“ popisuje Pavlík.

Osm raket

„Střílíme osm raket, protože finančně je to náročné cvičení. Máme zaplacené dvě prezentace dronů, která každá má čtyři fléry, to znamená čtyři cíle,“ dodává Pavlík.

Podle zástupce ředitele sekce rozvoje sil ministerstva obrany generála Jaroslava Míky, který do loňského listopadu základnu v Čáslavi vedl, to ale stačí.

„Protože jsou to vlastně řízené střely, tak každou střelou zničíte cíl nebo fléru. Ale v každém případě to zařízení, které vám umožní, že na něj můžete střílet, je drahé. Proto to neděláme každý rok, ale snažíme se každé tři, čtyři roky letět do Švédska,“ vysvětluje.

Na otázku, kolik takový výcvik stojí, odpovídá: „V roce 2018 to bylo nějakých dvanáct milionů švédských korun jenom za ten servis.“ V přepočtu tedy zhruba 25 milionů korun. „Plus jsou tam samozřejmě náklady naše. Musíte zaplatit lidi, přelet, palivo a ztrácíte hodnotu těch raket. Ale střílíme rakety, které jsou už ke konci své životnosti.“

Brigádní generál Míka zdůrazňuje, že si piloti střelbu vyzkoušet musí. „Prostě musíme trénovat použití ostré munice i proti vzdušným cílům, protože kdyby bylo – nedej bože – potřeba, tak musíme být připravení.“

Původně měly na cvičení letět i stroje Alca L-159, ale nakonec odletěly jen čtyři gripeny. „Meteorologické podmínky, které v současnosti panují ve Švédsku, neumožňují provoz L-159. Tam se létá běžně z uválcovaného sněhu, na to je gripen dělaný. Na L-159 nemáme výcvik na provoz ze zamrzlých zasněžených drah,“ říká podplukovník Pavlík.

Čeští piloti stráví na cvičení ve Švédsku zhruba týden.