Nekomunikující boeing způsobil poplach na vojenské základně v Čáslavi. Vzlétly kvůli němu gripeny

Gripeny z čáslavské vojenské základny v sobotu po poledni vzlétly k nekomunikujícímu civilnímu letounu Boeing 737. Piloti s ním navázali vizuální kontakt a přiměli ho ke komunikaci s civilním řízením letového provozu. Poté ho doprovodili k německým hranicím, informovaly na facebooku 21. základna taktického letectva Čáslav a 26. pluk velení, řízení a průzkumu Brandýs nad Labem. Čáslav 18:54 13. dubna 2025

Ostrý poplach vyhlásili pilotům z Čáslavi vojáci z takzvané hotovostní směny integrované protivzdušné obrany NATO sídlící v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi. Jejím úkolem je monitorování vzdušného prostoru a vyhodnocování situací při zajištění bezpečnosti vzdušného prostoru členských států NATO.

„Do vzdušného prostoru směřoval nekomunikující civilní B 737. Vojenští řídicí letového provozu ze Staré Boleslavi navedli gripeny přímo k nekomunikujícímu letounu, se kterým piloti navázali vizuální kontakt a letoun následně instruovali, aby navázal komunikaci i na frekvenci s civilním řízením letového provozu,“ uvedli vojáci na facebooku. Spojení se nakonec podařilo navázat a stíhači letadlo v pořádku doprovodili k německým hranicím.

Čáslavská 21. základna taktického letectva je jednou z hlavních bojových složek vzdušných sil české armády. Jejím stěžejním úkolem je zabezpečit obranu a suverenitu vzdušného prostoru České republiky. Vyzbrojena je gripeny a bitevníky L-159.

Letos si základna při dni otevřených dveří naplánovaném na 17. května připomene výročí 20 let od zavedení letounů JAS-39 Gripen a 25 let od zavedení bitevníků L-159 Alca do výzbroje české armády.