Jsou F-35 lepší než gripeny? ‚Je to nejmodernější a nejvýkonnější bojový letoun,‘ shodují se odborníci

Česká vláda dala před gripeny přednost americkým stíhačkám F-35. Odborníci, které oslovil server iROZHLAS.cz, ji za rozhodnutí odpoutat českou armádu od gripenů vesměs chválí. Letouny F-35 jsou podle nich budoucností armádního letectví. „Je to technologicky nejvyspělejší sériově vyráběný bojový letoun na světě a ještě dlouho bude," říká v anketě vojenský a bezpečnostní analytik Lukáš Visingr. Praha 18:25 22. července 2022

Stíhačka Lockheed Martin F-35 Lightning II | Foto: U.S. Air Force | Zdroj: Wikimedia Commons

Ministerstvo obrany má v plánu pořídit 24 nových stíhacích letadel F-35. O nákupu za miliardy chce začít jednat se Spojenými státy americkými. Aktuálně má armáda 14 stíhacích strojů gripen. Na ty má Česká republika se Švédskem smlouvu do roku 2027. Oslovení experti se shodují, že letouny F-35 Lightning jsou technologicky vyspělejší než gripeny.

Výhodou je dlouhá životnost strojů, jak říká vojenský analytik Jiří Vojáček: „Je to nové letadlo, nová konstrukce. To znamená, že to letadlo půjde bez problému využívat i za 30, 40 možná za 50 let. To znamená, že ho armáda nebude muset za 10-15 let vyměňovat, jako se to dělo v posledních 30 letech několikrát.“

Důležitým faktorem je podle expertů i to, že stejné stroje mají i okolní státy. Jejich koupí se navíc prohloubí vztahy se spojenci. „S výjimkou americké základny na našem území si teď neumím představit větší symbol a posílení spojenectví s USA, než je pořízení F-35,“ myslí si Visingr, který dodává, že F-35 jsou klenotem nabídky amerického zbrojního průmyslu.

Jediný, kdo měl částečně rozdílný názor, byl bezpečnostní analytik Milan Mikulecký. „V dlouhodobém horizontu bych jednoznačně vybral F-35. To je budoucnost českého letectva a letectev členských zemí NATO. Ale v horizontu nějakých nejbližších 10 let bych určitě zůstal na platformě gripen ve variantách C a D, což jsou ty verze, které máme teď ve výzbroji,“ míní.

Bojová vozidla od Švédů

Vláda také zrušila původní tendr na pásová bojová vozidla pěchoty a rozhodla, že osloví švédského výrobce stroje CV-90 BAE Systems. I v tomto ohledu se odborníci vesměs shodují, že se jedná o rozumné rozhodnutí, ačkoli dodávají, že při rozhodování bylo zřejmě zohledněno více faktorů.

„Pokud jde o bojová vozidla pěchoty, nejde to srovnávat jenom technickými parametry. Tam by na prvním místě měla stát kompatibilita výzbroje při nasazení v operacích. To znamená, s kým nejčastěji operujeme. Pokud ty armády, se kterými nejčastěji operujeme, mají stejná bojová vozidla pěchoty, je to skvělý výběr,“ myslí si bezpečnostní analytik Milan Mikulecký.

Jiří Vojáček dodává, že vozy CV-90 mají oproti ostatním výhodu v podobě zkušeností. „Je to osvědčená konstrukce, která slouží v mnoha armádách a už měla možnost dokázat, že je kvalitní a že vojákům přímo v boji vyhovuje.“

Server iROZHLAS.cz oslovil šest vojenských analytiků a položil tři otázky:

1) Kdybyste měl vy rozhodnout, vybral byste F-35 nebo gripen a proč?

2) Jaké jsou přínosy F-35 pro českou armádu?

3) Jsou testovaná bojová vozidla pěchoty CV-90 nejlepší volbou z testovaných vozidel?

Celé odpovědi si můžete přečíst zde:

Vojenský analytik Lukáš Dyčka z Baltic Defence Collage

Lukáš Dyčka | Zdroj: Soukromý archiv Lukáše Dyčky

1. F-35. Jednak protože je budou mít skoro všichni ostatní okolo nás. A potom, protože je to dlouhodobější řešení, které vyřeší tenhle problém řekněme na 40 let. A když si vezmeme, kolikrát jsme museli řešit, jestli gripeny ano nebo ne, a v podstatě každá druhá vláda s tím měla problémy, tak teď na 40 let s tím problémy nebude mít nikdo.

2. Je to jednak počet. Bude jich víc, což umožní plnit ty úkoly flexibilněji. S gripeny to vždycky bylo hodně na těsno. A vzhledem ke kvalitě je to určitě posun, který armádě umožní získat schopnosti, které se pak projeví někde jinde. To znamená, že to neovlivní jenom stíhací letectvo, ale umožní to i ostatním silám plnit další úkoly, protože letadla jim poskytnou informace, které gripeny poskytnout neumí.

3. Já bych řekl, že to kvalitativně bylo zhruba na stejné úrovni. Větší roli tam hraje spíš schopnost Švédů převézt část té výroby, zhruba těch 40 procent, do České republiky.

A hlavně na to byli připraveni už tři nebo čtyři roky smlouvami s některými českými firmami. Proto si myslím, že ekonomický aspekt hraje větší roli, než kvalita samotná, která byla porovnatelná mezi těmi třemi.

Bezpečnostní analytik Milan Mikulecký

Milan Mikulecký | Foto: Amin Hamad Anwer

1. Na to se nedá odpovědět a nebo b. V dlouhodobém horizontu bych jednoznačně vybral F-35. To je budoucnost českého letectva a letectev členských zemí NATO. V horizontu nějakých nejbližších 10 let bych určitě zůstal na platformě gripen ve variantách C a D, což jsou ty verze, které máme teď ve výzbroji.

Je to z toho důvodu, že pokud je zbytek armády v katastrofálně zastaralém stavu, tak v tuto chvíli řešit letectvo, které k těm úkolům, jež má plnit, funguje na gripenech, je skutečně velký luxus.

To znamená napřed dořešit podfinancovanost armády a jednoznačně už teď vyjednávat a připravovat se na příchod F-35. Ale zhruba v tom horizontu 10 let, které by měly stačit na to, aby se dal zbytek armády do kondice.

2. Posouvají kvalitativně do 21. století.

3. Pokud jde o bojová vozidla pěchoty, nejde to srovnávat jenom technickými parametry. Tam by na prvním místě měla stát kompatibilita výzbroje při nasazení v operacích. To znamená, s kým nejčastěji operujeme. Pokud ty armády, se kterými nejčastěji operujeme, mají stejná bojová vozidla pěchoty, je to skvělý výběr.

CV-90 mi dává smysl, protože je nakoupilo Slovensko. Ale z větší části to spíš chápu jako bolestné pro Švédsko za to, že nepokračujeme v gripenech, protože všichni tři, kteří byli v soutěži, jsou srovnatelní, a pak rozhodují geopolitická nebo politická hlediska.

Vojenský expert Richard Stojar z Centra bezpečnostních a vojenských studií univerzity obrany v Brně

Richard Stojar, bezpečnostní analytik Univerzity obrany | Zdroj: Archiv Richarda Stojara

1. Na to se nedá úplně jednoznačně odpovědět. Je tam celá řada faktorů. Lepší jsou F-35, ale jsou dražší a s gripeny je víc zkušeností.

2. Armáda by v podstatě obdržela nejmodernější, nejvýkonnější bojový letoun, který je k dispozici a zvýšila by se tak kvalita vzdušných ozbrojených sil. Ale ekonomicky je to velice nákladná věc.

3. Na to je takhle zjednodušeně těžké odpovědět. Co se kvality a parametrů těch vozidel týče, tam mezi nimi není žádný velký rozdíl. Rozdíly tam pochopitelně jsou, ale tady opět hraje roli i celá řada dalších faktorů, třeba participace českého obranného průmyslu na výrobě a dodávkách těchto vozidel, takže se nedá přesně odpovědět.

Nedá se říci, že by to byla špatná volba, nebo, že by tam byla lepší nabídka. Ale to, co česká strana požadovala, zahrnuje více parametrů, z nichž si patrně nejlépe vedl švédský typ.

Bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý

Bývalý náčelník generálního štábu Armády České republiky Jiří Šedivý | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

1. V každém případě F-35. Protože je to letadlo nové generace, které představuje výrazný krok v úrovni technologie ve vzdušných silách. Nemá konkurenci.

2. Je to mnohem efektivnější systém. A mluvím o systému, protože F-35 není jenom pouhé letadlo. Je to celý systém, který výrazně rozšiřuje možnosti vzdušných sil a tím pádem zvyšuje obranyschopnost České republiky.

3. Jiří Šedivý je konzultantem jedné ze zainteresovaných firem, a proto nechtěl na otázku odpovídat.

Vojenský a bezpečnostní analytik Lukáš Visingr

Vojenský a bezpečnostní analytik, publicista Lukáš Visingr | Zdroj: Archiv Lukáše Visingera

1. Jednoznačně F-35. Kdybyste se ptala před půl rokem, tak bych si jistý nebyl. Ale od 24. února 2022 (Rusko v tento den napadlo Ukrajinu, pozn. red.) je jenom to nejlepší dost dobré.

2. Je to technologicky nejvyspělejší sériově vyráběný bojový letoun na světě a ještě dlouho bude. Bude v provozu 30, spíše 40 let, takže tímto jsme vyřešili otázku našeho nadzvukového letectva zhruba do roku 2070.

Co se týče zbraňových, senzorových, komunikačních schopností nabízí ty, jaké jsou na světě naprosto bez konkurence a není vůbec nic, co by se blížilo. V tomhle smyslu je to letoun, který překonává veškerou konkurenci o generaci.

Další výhodou je spolupráce se spojenci, protože s gripeny bychom byli v podstatě za exoty, zatímco F-35 bude standardní evropské letadlo, bude ho mít celá řada našich spojenců, Německo, Polsko a celá řada dalších států v Evropě. Další výhodou je posílení transatlantické vazby.

F-35 je dneska klenot nabídky amerického zbrojního průmyslu a s výjimkou americké základny na našem území si teď neumím představit větší symbol a posílení spojenectví s USA, než je pořízení F-35.

A poslední, pro nás jeden z méně důležitých bodů v seznamu, ale třeba pro Poláky je to hodně vysoko, F-35 je potencionální nosič jaderných zbraní, a protože už i v Česku se ty debaty vedou o pořízení nukleárního odstrašujícího potenciálu, tak F-35 je prostě jasná volba. Protože laicky řečeno gripen určitě atomové bomby nosit nebude.

3. Tady se to takhle jednoznačně říct nedá. Všechny ty tři platformy jsou dobré. Žádná z nich není špatná. Nedá se říct nejlepší nebo nejhorší, protože si musíme uvědomit jednu věc, když se třeba podíváte do Wikipedie, tak ty CV-90 provozuje sedm států a každá země má ty vozidla nakonfigurované trošku jinak.

Mají trochu jiné věže, trochu jinou výzbroj a podobně. To vozidlo vzniklo už na konci studené války a celou dobu se rozvíjí. Tohle už je pátá generace. Formálně je to čtvrtá, ale oni to berou tak, že ta první generace je označená jako nultá.

Každá z těch platforem má nějaké výhody a nějaké nevýhody. Ale nemá moc smysl srovnávat nějaká čísla z katalogů, protože každá země si vozidla konfiguruje trošku jinak. V případě té CV-90, to rozhodnutí ovlivnily asi tři věci.

Zaprvé, ví se, že v roce 2019, když vojáci prováděli čistě vojensko-technicko-taktické hodnocení parametrů vozidel, CV-90 vyhrála.

Zadruhé, rozhodli se pro ně Slováci, to je velmi důležité. To říkala i Jana Černochová (ODS), že koordinace se Slovenskem hraje důležitou roli. A hlavně, možná to úplně nejdůležitější, ze všech těch tří vozidel CV-90 má zdaleka největší provozní a bojové zkušenosti.

Protože je zavedená v sedmi zemích a byla už i v bojích. CV-90 už byly v Afghánistánu a několika dalších konfliktních zónách a střílelo se na ně. Takže podle mě sehrálo roli i to, že ti vojáci chtěli něco, co už je opravdu reálně ověřené z praxe.

Publicista a vojenský analytik Jiří Vojáček

Jiří Vojáček | Foto: Soukromý archiv Jiřího Vojáčka

1. F-35. Protože je můžeme provozovat až do roku 2070.

2. Když řeknu ty dvě nejdůležitější, tak zaprvé je to technická a technologická nadřazenost proti všem ostatním provozovaným letounům. Za druhé je to právě to, že je to nové letadlo.

Je to nová konstrukce, to znamená, že to letadlo půjde bez problému využívat i za 30, za 40, možná za 50 let. Takže ho armáda nebude muset za 10-15 let vyměňovat, jako se to dělo v posledních 30 letech několikrát.

3. Ano. Je to osvědčená konstrukce, která slouží v mnoha armádách a už měla možnost dokázat, že je kvalitní, a že vojákům přímo v boji vyhovuje. Je to prostě osvědčená konstrukce. Proti dvěma zbylým je to nejvíce používané bojové vozidlo pěchoty.

Je to vlastně etalon bojových vozidel pěchoty západního typu, a kdybychom vybírali, aniž bychom věděli cokoli o bojových vozidlech pěchoty a vybírali bychom jenom podle toho, kdo už si ji nakoupil před námi, tak bychom stejně vybrali CV-90. Kromě jiného je také nejlevnější.