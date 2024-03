Česko bude se Švédskem jednat o delším pronájmu gripenů. Smlouvu by mohly uzavřít do konce roku

Dodatek smlouvy na prodloužení pronájmu gripenů do roku 2035 by mohl být uzavřen do konce letošního roku, Česko se Švédskem nyní vede předběžné tržní konzultace. Ministerstvo obrany to v pátek sdělilo v tiskové zprávě, podle které byl pronájem gripenů jedním z hlavních témat schůzky prvního náměstka ministryně obrany Františka Šulce se státním tajemníkem švédského ministerstva obrany Peterem Sandwallem.

