Gripeny v Česku: stály 37 miliard, provedly desítky startů proti narušitelům a nová smlouva bude v září

Nejpozději na začátku podzimu podepíše Česko se švédskou stranou dva dodatky kontraktu na prodloužení pronájmu 12 letounů JAS-39 Gripen. Jejich součástí je i generální servis strojů, jenž proběhne přímo ve Švédsku. Plyne to z materiálu ministerstva obrany, jejž má iROZHLAS.cz k dispozici. Díky dodatkům může tuzemská armáda užívat letouny v letech 2027 až 2035. Poté je vystřídají americké stroje F-35. Původní zpráva Praha 5:00 31. července 2025

Pět ze čtrnácti nadzvukových letounů JAS-39 Gripen se letos 22. května vzneslo z čáslavské základny směr Island, aby hlídaly tamější vzdušný prostor. Jde o nejzápadnější část nebe evropské části Severoatlantické aliance. Mise jim začala 31. května a trvala zhruba pět týdnů.

Vedle obrany tuzemského nebe jsou obdobné zahraniční mise hlavním smyslem, proč má Česká republika gripeny k dispozici. Pronajímá si je od roku 2004, díky dodatku z roku 2015 je může využívat ještě další dva roky. Mezitím Česko podepsalo se Spojenými státy dohodu o nákupu letounů F-35, ale ty přiletí až roku 2035.

Ministerstvo obrany v čele s Janou Černochovou (ODS) tedy muselo vyřešit, jak zajistí nebeskou ostrahu v mezičase. Rozhodlo se prodloužit pronájem gripenů, což na konci června odsouhlasila vláda Petra Fialy (ODS). Redakce má k dispozici materiál, na jehož základě se kabinet rozhodoval. Z něho plynou dosud neznámé podrobnosti.

6 miliard korun rezerva

Na podpis dodatků by se nemělo čekat dlouho. Jak uvádí materiál, nejzazší termín pro jejich potvrzení je 30. září letošního roku. „Nepředpokládáme, že by mělo dojít k jakémukoliv prodlení. Počítáme s tím, že k podpisu dojde nejpozději do konce září,“ potvrdil redakci Petr Pešek z tiskového odboru ministerstva obrany.



V letech 2026 až 2028 projdou gripeny dalšími dvěma fázemi modernizace, jež bude zahrnovat instalaci nových leteckých střel krátkého a středního dosahu, úpravu palubního radaru s cílem lepšího odhalení malých a vzdálených cílů či změnu výcvikových a podpůrných zařízení. Tyto úpravy přijdou podle aktuálního kurzu na 4,037 miliardy korun.

Gripeny mají zázemí na 21. základně taktického letectva v Čáslavi. | Foto: Michal Trnka

Příští rok se navíc počítá s generální revizí strojů přímo ve Švédsku „z důvodu výluky letecké základny Čáslav“. K výluce dojde kvůli rekonstrukci základny, aby se mohla stát odpovídajícím zázemím pro letouny F-35. Vymění se přistávací dráha, také se postaví nový kampus včetně hangárů, ubytovacích kapacit či operačního centra.

Zmíněný servis, výcvik pilotů a samotný pronájem pak vyjde Česko na 16,695 miliardy korun podle aktuálního kurzu. Ministerstvo obrany je však připravené i na vyšší výdaje. „Rezerva na pokrytí kurzového a inflačního rizika činí 5,784 miliardy korun,“ uvádí zmíněný materiál. Česko bude hradit Švédům náklady v ročních splátkách.

S řešením přišli Švédové

Prodloužený pronájem začne 2. října 2027 a potrvá do 31. prosince 2035. Původní náklady spojené s dalším užíváním strojů měly být až o čtvrtinu vyšší, ale na takové podmínky nebyla Česká republika ochotná přistoupit. Ale protože se se Švédy chtěla dohodnout, tamější Úřad pro správu obranného materiálu (FMV) přišel s řešením.

„V průběhu vyjednávání se objevil návrh FMV na snížení počtu pronajímaných letounů ze 14 na 12, čímž se nabídka stala ze strany České republiky akceptovatelnou, a to při zachování potřebné schopnosti k ochraně vzdušného prostoru České republiky,“ stojí v dokumentu. Dva letouny vrátí Česko v průběhu října 2027.

K původní smlouvě z roku 2004 už obě strany uzavřely 15 dodatků, na základě toho posledního probíhá aktuální fáze modernizace strojů. Začala loni a završí se letos. „Celková výše doposud realizovaných výdajů, včetně roku 2025, je 37 130 407 547,83 korun,“ uvádí dokument úhrnnou výši výdajů na gripeny za posledních 21 let.

Osm misí v Pobaltí a na Islandu

Jak redakci sdělila mluvčí armády Magdalena Dvořáková, gripeny od svého zavedení v České republice mají za sebou osm misí v rámci Air Policing, čímž si Česko plní alianční závazky. V letech 2009, 2012 a 2022 hlídaly letouny nebe v Litvě, v letech 2014 až 2016 a 2025 to byl Island a v roce 2019 létaly nad Estonskem.

„Vždy šlo okolo 100 vojáků. Kontingent byl složen z pilotů a několika desítek techniků a podpůrného personálu,“ popisuje mluvčí Dvořáková. Každou jednu takovou misi schvalovala česká vláda. Gripeny jsou současně pevnou součástí aliančního systému protivzdušné a protiraketové obrany.

Od roku 2022 letouny pomáhají pokrýt vzduch na Slovensku během tamějšího zavádění strojů F-35. V České republice drží nepřetržitou službu každý jeden den od roku 2005. „Mají na kontě desítky ostrých startů k narušitelům letového režimu nad republikou,“ podotkla mluvčí Dvořáková.