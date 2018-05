Jsme překvapení a rozčarovaní. O misích mluvíme od začátku, říká k jednání o vládě komunista Grospič

Přestože by se mohlo zdát, že se menšinová vláda hnutí ANO a ČSSD rýsuje stále jasněji a čeká se jen na výsledek referenda sociálních demokratů, vznik vlády může být ještě složitější. Do hry totiž o víkendu vstoupili komunisté. Předseda strany Vojtěch Filip v sobotu oznámil, že pokud bude programové prohlášení vlády ANO a ČSSD obsahovat závazek na posílení zahraničních misí armády, KSČM kabinet nepodpoří. Praha 14:00 14. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stanislav Grospič (KSČM) | Foto: Tomáš Adamec

Návrh programového prohlášení vlády obsahuje slib na posílení české přítomnosti v Afghánistánu a v Iráku. Je v něm i přispívání do vojenských sil NATO v Pobaltí či do sil rychlé reakce. A to jsou body, které vadí KSČM, která by měla vznik vlády podpořit ve sněmovně.

Místopředseda ČSSD Martin Netolický už prohlásil, že jeho strana nebude uzavírat žádnou písemnou dohodu s KSČM, zajištění podpory pro menšinovou vládu je podle něj na hnutí ANO.

Podle poslance a místopředsedy ČSSD Jaroslava Foldyny je základ programového prohlášení postaven na shodě politiky sociální demokracie a hnutí ANO. „Tudíž to tam být musí,“ říká.

Jsme překvapení a rozčarovaní

„Domníval jsem se, že hnutí ANO, které je dominantní a v rámci koalice bude hlavní silou, přizve ke konzultaci i KSČM. Jsem překvapen, že to, co je napsáno (v programovém prohlášení, pozn. red.), je ze strany KSČM kritizováno. Myslel jsem, že si hnutí ANO s komunisty koaliční smlouvu předjedná,“ podotýká Foldyna.

„Jsme součástí, ale jsme v tuto chvíli minoritní partner. To základní, tedy dohoda parametrů s tolerancí, to je věcí hnutí ANO. Jsme v tuto chvíli překvapení,“ říká Foldyna, podle kterého se postoj ČSSD nedá označit za alibismus. Místopředseda hnutí ANO a vicepremiér v demisi Richard Brabec označil komunistický požadavek za ultimativní.

Podle poslance a místopředsedy KSČM Stanislava Grospiče ale nejde o vydírání. „Od počátků, kdy jsme vyslyšeli oslovení hnutí ANO, jsme takovýto požadavek avizovali. Avizovali jsme i veřejnosti, že na něm stále není shoda,“ upozorňuje v rozhovoru pro Český rozhlas Plus.

„Když se promítl do konečného programového prohlášení, což bylo den před jednáním našeho ústředního výboru, byli jsme z toho překvapení. To překvapení a určité rozčarování se promítlo do sobotního usnesení,“ vysvětluje Grospič.

Foldyna: Vyjednávat má Babiš

Je možné, že na požadavku KSČM celá rodící se koalice ztroskotá? „Bude důležité, jak k tomu přistoupí hnutí ANO, jakým způsobem začne vyjednávání s KSČM znovu. Břemeno vyjednávání je v této chvíli na hnutí ANO a panu premiérovi v demisi Babišovi. My jsme v této chvíli tím slabším a menším partnerem,“ opakuje Foldyna.

„Jsme ochotni a připraveni s komunistickou stranou jednat na celé řadě dílčích věcí, které se týkají programových cílů, které vycházejí ze společných pohledů, například ekonomické záležitosti nebo exekuce. V tom budeme určitě postupovat společně,“ říká poslanec za ČSSD.

Stanislav Grospič situaci, ve které chce ČSSD podepsat smlouvu pouze s hnutím ANO, ale nikoliv s KSČM, považuje za neobvyklou. „Nevstupujeme do přímé koalice, dáváme pouze toleranci vládě. Je to věc hnutí ANO a sociální demokracie. Myslíme si, že by tam měla být jasná vůle ČSSD, protože ten průřez, který je mezi hnutím ANO a sociální demokracií, může ohrozit i podmínky, které máme my,“ podotýká.

„Upřednostnili bychom podepsání dohody s oběma subjekty... Chceme mít záruky, že dojde k naplňování podmínek, za jakých jsme ochotni vládu tolerovat,“ dodává místopředseda KSČM Stanislav Grospič.