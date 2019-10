Filip o Grospičovi: Nikomu neberu právo na názor. Okupace to z pohledu mezinárodního práva nebyla

Předseda Komunistické strany Čech a Moravy Vojtěch Filip v pořadu České televize Otázky Václava Moravce řekl, že jeho kolega Stanislav Grospič (KSČM) může chápat 21. srpen 1968 způsobem, jakým chce. „Nepovažuji jeho slova za důvod, proč bych ho měl ostrakizovat, ale probereme to ve stranických orgánech“ uvedl na jeho adresu Filip. Praha 14:31 27. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pořad České televize Otázky Václava Moravce. | Zdroj: Česká televize

Grospič minulý týden před hlasováním o tom, zda by se měl zapsat 21. srpen mezi významné dny k připomínce obětí invaze vojsky bývalé Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968, prohlásil pro Český rozhlas Plus, že se nejednalo o okupaci. „Byl to tragický moment a nebyl správný. A oběti? To byly vesměs oběti dopravních nehod. Myslím, že si zaslouží vyjádřit úctu, ale nebyly to oběti žádných aktivních ozbrojených bojů, to je třeba říci,“ pokračoval Grospič.

„V úterý to s ním proberu, těžko mohu někomu nařídit, aby udělal to nebo ono. Nikomu neberu právo jeho názoru. Považuji to za velmi nešťastné, význam toho dne je pro každého jiný. Okupace to z pohledu mezinárodního práva nebyla,“ uvedl Filip na adresu Grospiče. Zároveň Filip pronesl, že nikomu nebude nic vzkazovat přes média.

Filip zastává názor stanoviska KSČM z roku 1998, na jehož vytvoření se on sám podílel. „KSČM zaujala stanovisko, že to byl násilný vstup a tím se řídím. Těžce to poškodilo komunistické hnutí v celém světě,“ pokračoval Filip.

S jeho výrokem nesouhlasil předseda poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO), pro kterého není podstatná omluva, ale to, co Grospič řekl. „Myslím, že ten dopad není jenom lidech ale je to dopad morální. Grospič zlehčoval a bagatelizoval tuto událost. Vzdělaný člověk by neměl popírat zjevná fakta. Jestliže to vypustil z úst a nedomyslel, tak je na místě, aby to upřesnil nebo se omluvil,“ vyzval komunistu Vondráček.

Odvolání Grospiče

Podle předsedy poslaneckého klubu Zbyňka Stanjury (ODS) jsou Grospičova slova skandální, ale ne překvapivá. „Bylo hlavně poškozeno Československo, ne komunistické hnutí. Je to skandální a jsem šokován tím, že ho někdo hájí a říká, že si s ním povykládá,“ kritizoval Stanjura postup předsedy KSČM. Podle něj by Grospič měl být odvolán z pozice předsedy mandátového a imunitního výboru.

Předseda KSČM Filip reagoval připomenutím toho, že šéf ODS Petr Fiala se také zastal starosty Řeporyjí Pavla Novotného (ODS), přestože na svém twitterovém účtu vyzýval k oběšení poslance Zdeňka Ondráčka (KSČM). „Ctím svobodu slova, ale proč se předseda ODS zastává Novotného, který chce aby komunista přišel o život?“ ptal se Filip.

„Je mnoho rozdílů mezi ANO a ODS, ale v otázce na tuto událost se určitě shodneme,“ řekli a závěr Stanjura s Vondráčkem.