Grospič: Hlavní programové podmínky KSČM pro toleranci menšinové vlády jsou uzavřené

Musíme jít k volbám a zvolit takové, co neděsí hrůznými exody, říká herec David Matásek

„Jsem plachý, to je jasné. I když to zní divně – plachý herec, je to oxymóron, ale je to tak,“ říká herec a hudebník David Matásek, nedělní host Barbory Tachecí v pořadu Osobnosti Plus.