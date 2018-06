Stát prodává zboží zabavené kvůli výrobě drog, stěžuje si podnikatel. ‚Jen věci pro zahradu,‘ odmítá úřad

Nejdřív stát zabavil zboží kvůli šíření toxikomanie, teď ho sám prodává. „Zabavili zboží a odůvodnili to tím, že je nebezpečné a zneužitelné k výrobě drog. Teď ty samé věci prodávají veřejnosti,“ říká k aukci sortimentu, který se v growshopech prodával, podnikatel Michal Otipka. Ministerstvo vnitra v tom problém nevidí, nejde podle něj o prostředky na pěstování konopí, ale přípravky pro obecné použití na zahradu. Praha 6:00 3. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Aukce na webu Centra zajištěných aktiv ministerstva vnitra. | Foto: www.cenza.cz | Zdroj: Repro iROZHLAS.cz

Nizozemská hnojiva, podpůrné enzymy, tablety na urychlení růstu rostlin, ale i sady květníků a substráty. To vše bylo, nebo je možné koupit na webu Centra zajištěných aktiv ministerstva vnitra v sekci „dům a zahrada“.

Kromě prodejní kategorie má zboží ještě jednu společnou věc: bylo policií zajištěno v trestním řízení, což se na webu přímo uvádí.

Podle podnikatele Michala Otipky, který se po zásahu proti provozovatelům obchodů s potřebami pro pěstování konopí v roce 2013 stal jejich neformálním mluvčím, nabízí ministerstvo k prodeji stejnou produktovou řadu, kterou policisté zabavili.

„Zabavili nám veškerý majetek a zboží a odůvodnili to tím, že je to zboží společensky nebezpečné a zneužitelné k výrobě drog, což je nesmysl. O to větší překvapení je pak vidět webové stránky a aktivity ministerstva vnitra, kde ty samé věci prodávají široké veřejnosti,“ řekl Otipka serveru iROZHLAS.cz.

Nerozumí podle svých slov důvodu zabavení zboží, o jehož návrat neúspěšně usiloval. „Stát přijde a řekne: tohle se prodávat nesmí, já to zabavím. Stát to zabaví a pak to prodává pod cenou a peníze si z toho nechá. To dělá mafie, ne stát,“ dodává podnikatel.

Věci ministerstvo draží na jednom z největších českých portálů pro internetové aukce. Na něm se pak po několika klicích dají koupit v soukromé dražbě i semena konopí.

'Je to pro dům a zahradu'

Podle ministerstva vnitra jsou jednotlivé položky určeny pro obecné použití v domě či na zahradě, například při pěstování rostlin, při zahrádkářských činnostech, údržbě domu a podobně.

„Hnojiva ani další nabízené zboží nejsou profilovány pro pěstování např. 'konopí' a jsou běžně dostupné v prodejní síti v České republice. Z tohoto důvodu rozhodl orgán činný v trestním řízení o jeho prodeji, a nikoli likvidaci, neboť k tomu není žádný důvod,“ napsala redakci Klára Pěknicová z ministerstva.

Prodej zabaveného sortimentu hájí i šéf Národní protidrogové centrály Jakub Frydrych. Stát se podle něj chová jako řádný hospodář.

„Určitě nebudu napadat něco, co se odehrává po pravomocném rozhodnutí v trestních věcech. V případě, že se tyto komponenty nacházejí v pěstírnách a v laboratořích, jsem obecně zásadně proti tomu, aby šly do oběhu, protože jsou kontaminované. Pokud jsou ovšem zajišťovány podle jiných zajišťovacích institutů, tak se zpeněžují pravomocně stejně jako kterékoli jiné věci,“ říká Frydrych.

Dodává, že v případě growshopů šlo o kontext, který naplňoval skutkovou podstatu trestného činu šíření toxikomanie. „A to nemá nic společného s tou komoditou. Také nestíháme prodejce nožů, když někdo někoho tím nožem bodne.“

V roce 2013 v growshopech po celém Česku zasahovala protidrogová jednotka na základě paragrafu o šíření toxikomanie a výroku Nejvyššího soudu, jenž k podmínce za šíření toxikomanie odsoudil majitele květinářství. Prodejci i majitelé obchodů se podle Policejního prezidia dopustili šíření toxikomanie tím, že nabízeli a veřejně prezentovali materiály propagující pěstování a užívání marihuany.