Stát si musí vybrat mezi obyčejným autem nebo ferrari, říká o ceně mobilních dat šéf sdružení operátorů

Výrok ministryně průmyslu Marty Novákové (za ANO) opět vyvolal diskuzi o ceně mobilních dat. Podle analýzy společnosti Point Topic platí Češi za jeden gigabyte dat skrze mobilní sítě LTE nejvíce v Evropě. Výkonný ředitel Asociace provozovatelů mobilních sítí Jiřího Grund vidí hlavní důvod ve vysoké kvalitě českých sítí. „V Česku máme jednu z nejlepších sítí v Evropě. Jednoduše kvalita stojí více peněz,“ řekl v rozhovoru pro Český rozhlas Plus. Praha 20:34 19. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Grund výkonný ředitel Asociace provozovatelů mobilních sítí ve studiu Českého rozhlasu Plus | Zdroj: Český rozhlas Plus

Pane řediteli, vy jako zákazník byste si vybral placená data místo wifi zdarma?

Já používám jak placená data, která mám v rámci svého paušálu v mobilním telefonu a samozřejmě když jsem doma nebo v kanceláři, tak mi telefon běží na wifi a pokládám to za naprosto normální scénář.

‚Data jsou drahá, protože hledáte wifi.‘ Češi si podle ministryně mohou za ceny tarifů částečně sami Číst článek

Pokud byste vy měl říct nějaké své nápady nebo recepty, jak zákazníkům zlevnit mobilní data, co by to bylo z vaší strany?

Já nevím, jestli tím receptem je zlevnit mobilní data. Pokud vím, tak o čem se mluví a vede debata, je, aby dat bylo v základních balíčcích více, aby se zvedal objem. Musíme uvést, že za poslední dva roky se v tomto změny dějí. Kdybychom spolu telefonovali v roce 2017, tak byste v základním balíčku dostala 1,5 GB dat. Dnes za cenu 30 eur dostanete přibližně 7 GB dat. To znamená, je vidět, že ta nabídka se mění.

Nicméně kritikům se to nelíbí, protože mají pocit, že v zahraničí nedostanete 7 GB, ale dostanete gigabytů třeba 10 nebo 15. Ano, jsou země, kde nabídka je jiná, ale když se bavíme o ceně, musíme se bavit i o tom, jaká je kvalita sítě v dané zemi. V České republice máme jednu z nejlepších sítí v Evropě. Jednoduše, kvalita stojí více peněz, než sítě, které nejsou tak kvalitní. To je přirozené.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s Jiřím Grundem

Kdy snížíte ceny mobilních dat a o kolik v návaznosti na opatření, o kterých mluvila ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové (za ANO)? (Nováková v rozhovoru pro Radiožurnál uvedla, že vláda schválila nový zákon 416 a přijala další opatření, pozn. red.)

My jsme určitě rádi, že stát toto téma bere vážně a dělá kroky, které vedou například ke zjednodušení stavby sítí. Je potřeba říct, že se o tom půl roku mluví, že je novela zákona, ale zákon ještě nevstoupil v platnost, takže se ještě levně nestaví. Určitě je dobře, že to je schválené a že nás to někdy od příštího roku čeká.

Co se týče snížení cen frekvenčních poplatků, kdybychom to vzali skutečně do detailu, tak snížení cen v ročním vyjádření znamená asi 120 milionů úspor na straně operátorů, které investují do rozvoje sítě. Kdyby těchto 120 milionů vzali a vrátili je svým zákazníkům, tak se to rovná průměrné slevě v měsíční fakturaci v řádech desítek halířů. Jen pro kontext, abychom věděli, co znamená 120 milionů z hlediska celého trhu a ročních nákladů na mobilní telefonii. Je to položka, která je naprosto zanedbatelná.

Studie: Češi platí za jeden gigabyte dat přes LTE nejvíc v Evropě, nejlevnější jsou ve Finsku Číst článek

My máme čtyřikrát kvalitnější síť než v jiných zemích?

My máme jedno z nejkvalitnějších pokrytí, což je dáno tím, že Český telekomunikační úřad (ČTÚ), když v roce 2016 dělal podmínky aukce na tzv. LTE síť, tak podmínky byly natolik přísné, že operátoři byli povinni zajistit dostupnost, kvalitu a rychlost i v regionech, kde to nedávalo ekonomicky smysl. Jednoduše tam nebylo tolik obyvatel. V důsledku toho museli investovat velmi vysoké peníze do budování sítě, aby splnily podmínky licence.

Otázka je, jestli bychom neměli mít čtyřikrát levnější volání.

Pokud by Český telekomunikační úřad, protože regulátor je ten, kdo nastavuje pravidla hry a je ten rozhodčí, pokud by na začátku řekl, nechceme stavět kvalitní síť, nechceme ferrari, chceme jenom nějaké normální auto pro běžnou rodiny, abych to přirovnal k něčemu jinému, tak v takovéto chvíli by se pravděpodobně ceny pohybovaly jinde, protože by do nich nešly takové investice jako přes čtyřmi lety.

Rozhovor pokračuje níže.

‚Mašinky na peníze‘ „Myslím, že každý uživatel mobilních sítí umí sám posoudit, jestli to, co má k dispozici je spíš Ferrari nebo Fabie. Povšimněme si toho ‚před čtyřmi lety‘. Před čtyřmi lety se skutečně začala budovat naplno současná technologie mobilních sítí. To je málo. Vzniklo zpoždění oproti vytváření těchto sítí jinde v Evropě a jinde ve světě. Čímž je dáno, že operátoři potřebují vytřískat co nejvíc peněz z té stávající technologie, než začnou investovat do nové technologie 5G, která je na spadnutí,“ řekl ve vysílání Českého rozhlasu Plus redaktor a odborník na vědu a technologie z Deníku N Petr Koubský. Podle něj je právě toto důvod současné cenové politiky. Operátoři se tak snaží ubránit peníze, které do výstavby sítí investovali. „Ale to by neměl být ospravedlnitelný postup, pokud by stát dělal dobře svou práci. Kromě toho bychom se ještě museli ptát, kolik peněz z provozu Ferarri odvedli operátoři mateřským společnostem v cizině,“ řekl Koubský a dodal: „Zisky mají velice slušné. Mobilní operátoři jsou u nás mašinky na peníze. Vydělávají velice dobře, a proč by to nedělali, když se jim to umožňuje.“

Takže by teď možná bylo vhodné, kdyby mohl ČTÚ regulovat velkoobchodní ceny přímo?

Úplně nejvhodnější by bylo, kdyby ať už stát, ministerstvo průmyslu a obchodu, možná úplně nejlépe ČTÚ, měly jasnou vizi a strategii, co chtějí s telekomunikacemi v Česku v následujících pěti letech dokázat. Jestli chtějí kvalitu, to znamená kvalitní sítě i s příchodem nové generace 5G, nebo jestli chtějí takzvané low-cost sítě, to znamená, že budeme mít sice nízké ceny, ale když vyjedeme z měst tak se nikam nedovoláme, respektive nepřipojíme se k internetu. To jsou základní parametrické otázky, na kterých by se stát měl shodnout.

Realita je, že v tuto chvíli není úplně zřejmé, jestli mají v této otázce ČTÚ na jedné straně a ministerstvo průmyslu na druhé straně shodu. My jako operátoři potřebujeme vědět, co stát chce ve chvíli, kdy si máme kupovat frekvence a máme na těch frekvenčních rozsazích budovat síť.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Vyjádření šéfredaktoru portálu Lupa.cz Davida Slížka v pořadu Den v 60 minutách si můžete poslechnout zde

Může nebo ne Český telekomunikační úřad přímo regulovat velkoobchodní ceny?

Český telekomunikační úřad může regulovat velkoobchodní ceny, ale za podmínek, které mu stanoví zákon. Ještě bych uvedl jednu věc. V příspěvku úplně na začátku jste zmínila pana redaktor Slížka z Lupy.cz. Mluvil něco na téma oligopol, a jak to tady špatně funguje. Je potřeba říct, že v roce 2017 Úřad na ochranu hospodářské soutěže prováděl šetření na českém telekomunikačním trhu právě v důsledku podezření na to, jestli zde nedochází k nějakým tržním selháním. A tento úřad ve své závěrečné zprávě v podstatě řekl, že k žádným tržním selháním nedochází.

Z analýzy Evropské komise patří ceny volání a využívání dat v Česku mezi nejvyšší ve srovnání s ostatními zeměmi. Takže ten argument je možná tvrzení proti tvrzení.

Máte tu regulační úřad, ať už to je Český telekomunikační úřad nebo Úřad na ochranu hospodářské soutěže a to jsou jediné dva právoplatné orgány, které mají v České republice říkat jasná stanoviska. A my bychom jim měli věřit. Pokud jim nevěříme, tak bychom se měli zamyslet nad tím, jestli tyto úřady dělají svojí práci dobře. To je všechno, co s tím můžeme udělat.

Proto jsem se ptala na to, jestli by nebylo pro vás jako na zvýšení důvěry zákazníků, aby ČTÚ přímo reguloval ceny?

Myslím si, že žijeme v 21. století a představa, že tady bude kdokoli regulovat ceny na trhu, kde fungují soukromí dodavatelé, kteří musí koupit za desítky miliard frekvence, aby na nich mohli postavit své služby, tak představa, že najednou budete regulovat ceny, je věc, která je spíše z říše science fiction. Nikde na světě nic takového neprobíhá a v podstatě je velký otázka, jestli by to nebylo i v rozporu s legislativou Evropské unie.

Cena dat přes LTE za třetí čtvrtletí loňského roku podle parity kupní síly | Foto: repro point-topic.com