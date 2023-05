Příběhy pamětníků i virtuální realita. Nový projekt žákům přiblíží, jak vypadaly sovětské represe a gulagy

Jak vypadal život v gulagu, kolik jich v Sovětském svazu bylo a jak snadno se tam člověk mohl ocitnout? Nejen na tyhle otázky má žákům 9. tříd základních škol a studentům středních škol odpovědět nový vzdělávací projekt Gulag XR. Jeho autorem je organizace Gulag.cz. Radiožurnál sledoval pilotování projektu na základní škole Lyčkovo náměstí v Praze. Praha 12:43 2. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Projekt Gulag XR nabídne učitelům příběhy pamětníků i virtuální realitu (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

„Na začátku byly expedice a zájem mého muže o Rusko. A potom jsme velmi dlouho přemýšleli, jak tohle celé využít a kam to posunout. A už tehdy jsme si uvědomovali, že by to mohlo skvěle fungovat ve školách,“ popisuje vedoucí projektu Gulag.cz Petra Černoušková.

Od roku 2009 odjeli na čtyři expedice na Sibiř do opuštěných lágrů. Na svých zjištěních a zkušenostech začali stavět vzdělávací projekt.

„Ale jsou zatím i další výzkumy, kdy jsme vyhledávali pamětníky a dávali dohromady jejich vzpomínky,“ říká.

„Popravy, vyhnanství a otrocká práce v táborech gulagu. Obětí sovětského režimu byly miliony lidí. Spousta z nich pocházela ze zemí dnešní Evropské unie. Jedním z nich byl i rakouský Čech Karel Šilhavý. Jeho dcera Irena se narodila v roce 1952 na Kolymě. V oblasti s nejhoršími lágry gulagu,“ uvádí jedno video o pamětníkovi.

Gulag.cz má příběhy pamětníků z Polska, Slovenska, Německa, ale také z Ruska, protože těch především se téma týká. A samozřejmě také příběhy Čechů.

Přenést se do lágru

V plném rozsahu je vzdělávací program připravený jako projektový den. Učitelé budou mít k dispozici videa, virtuální realitu a badatelský deník s komiksem a rozšířenou realitou. Ten funguje jednoduše – žáci namíří tablet na jednotlivé stránky a přehraje se jim obsah.

Zároveň si ale každý učitel může vybrat i jen část programu Gulag XR a využít ho pro klasickou vyučovací hodinu.

„Třeba využije jenom úvodní desetiminutové video o tom, co to byl gulag a pak vede diskuzi s dětmi a téma jim dále přibližuje. Nebo může využít třeba jeden z příběhů pamětníků. A na nich se dá krásně vykreslit celé téma sovětských represí,“ vysvětluje Černoušková.

Díky virtuální realitě se žáci na chvíli můžou přenést přímo do sovětského lágru. A prohlédnout si, v jakých podmínkách vězni žili.

„Zjistí, že vězni třeba pracovali i v teplotách, kdy bylo -50 stupňů a oni museli vydržet venku 16 hodin denně i více,“ dodává Černoušková.

Projekt Gulag XR budou moct školy zdarma využívat od září.

