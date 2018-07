Nemáme ambice vyřešit H-System, vláda zasahovat nebude, říká před schůzkou obou stran Babiš

Premiér Andrej Babiš (ANO) bude v pondělí dopoledne prostředníkem při schůzce zástupců družstva Svatopluk a konkurzního správce společnosti H-System Josefem Monsportem. Babiš už řekl, že vláda požádá o prověření konkurzu společnosti. Ve vysílání Radiožurnálu v pondělí ráno dodal, že kabinet nijak konkrétně do situace zasáhnout nemůže. „My určitě si neděláme ambice a já jsem ani neměl iniciativu, že to chci řešit,“ řekl. Ranní Interview Praha 9:19 30. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš na nedělní setkání bývalých klientů zkrachovalého H-Systemu, členů bytového družstva Svatopluk. | Foto: Krumphanzl Michal | Zdroj: ČTK

Večer jste na schůzce družstva Svatopluk řekl, že se situací bude zabývat vláda? Může ale vůbec nějak zasáhnout? Jaké máte možnosti?

Já myslím, že nemůže, protože my musíme respektovat nezávislý soud a já jsem byl požádán, abych se stal nějakým zprostředkovatelem v těch rozhovorech mezi konkurzním správcem a stavebním družstvem Svatopluk, protože dospěli do situace, kdy spolu ani nemluví, ty vztahy jsou velice nepřátelské.

To rozhodnutí soudu je tragédie pro ty lidi, ale na druhé straně jiní lidé, zástupci Majáku, poukazují na to, že oni taky přišli o peníze… no a vrací nás to do 90. let. To už asi lidi zapomněli, kolik tady bylo různých kauz, jako Union banka, Trend, litoměřické fondy… statisíce lidí přišly o peníze a my se můžeme snažit působit na obě strany, aby se snažily najít nějaké řešení, ale stát nemá možnost to vyřešit.

Vy to budete tedy řešit jako mediátor, ale vláda to na programu mít nebude?

Speciální bod to nebude určitě, když se pan (předseda ČSSD Jan) Hamáček vrátí z dovolené, samozřejmě tady požadavek toho družstva prověřit tu trestní odpovědnost, oni požadují, uvádějí nějaký nějaké číslo spisu, jestli ta policie to došetřila, nevyšetřila. Je tady zvláštní případ rodiny Sýkorů, která vložila 4,5 milionu korun do dostavby domu, a nakonec o ten dům přišla, protože byl neskutečně prodán za 1,4 milionu jiné firmě, tak tam samozřejmě stát může tyhle věci prověřit.

Družstvo obviňuje správce, že prodával majetek pod cenu, zase správce obviňuje družstvo, že dostalo peníze, že je použilo na jiné účely, je to problematická věc, trvá to 20 let a my určitě si neděláme ambice a já jsem ani neměl iniciativu, že to chci řešit, byl jsem o to požádán, i Rada seniorů mi psala, abych se v tom angažoval, tak se angažuju jako zprostředkovatel, ale ne ten, který má ambice to vyřešit.

Lidé, kteří se mají vystěhovat, můžou od státu dostat mimořádný příspěvek na krizové situace, a to víc než 50 tisíc korun. Budete pro ně zkoušet najít ještě další peníze a odkud?

My se budeme nejdřív snažit, aby došlo k dohodě mezi správcem a lidmi, kteří jsou ohrožení tím, že by se měli vystěhovat, myslím si, že k tomu určitě nedojde, je tam ten opravný prostředek na Ústavní soud, musí rozhodnout soud v této kauze. Budeme se snažit zprostředkovat jednání, aby došlo k dohodě, protože družstvo vystupuje jako jeden blok. Oni to chtějí odkoupit, stěžují si, že v minulosti už měli možnost to odkoupit za 10,5 milionu korun, potom z nějakých zásahů jiných osob k tomu nedošlo, no a správce to chce spíš rozdělit na bytové jednotky a jednat individuálně.

My se budeme snažit za jednacím stolem apelovat, aby se snažili najít nějaké řešení. Ti lidé se nechtějí vystěhovat v žádném případě. Pokud by se nám povedlo přiblížit nějak představy, ale to záleží na věřitelském výboru, na soudci, který dozoruje a řídí konkurzní podstatu, to jsou ti hlavní hráči, je tam nějaký odhad, takže to bude debata o ceně. Pokud by se tam našlo řešení, tak to bude ideální, pokud ne, tak se můžeme lidem, kteří mají problémy, snažit pomoci, ale jiným způsobem, než že by do toho stát zasáhl. To by všichni, kteří byli okradeni různými kauzami, chtěli od nás taky, abychom to vyřešili.