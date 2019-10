Kauza H-System. Správce Monsport by mohl stáhnout žalobu na družstvo Svatopluk

Správce konkurzní podstaty společnosti H-System Josef Monsport připouští, že by mohl stáhnout žalobu na bytové družstvo Svatopluk. Uvedla to v sobotu Česká televize. Žalobou se domáhá zaplacení 22 milionů za nájem za byty v Horoměřicích u Prahy za poslední tři roky. Monsport zároveň České televizi řekl, že je připraven s jednotlivými členy družstva Svatopluk o případném prodeji domů jednat. Praha 21:00 5. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kauza H-System se týká domů v Horoměřicích | Foto: František Vlček/MAFRA | Zdroj: Profimedia

Ústavní soud tento týden odmítl stížnost družstva Svatopluk proti verdiktu Nejvyššího soudu, podle kterého mají někdejší klienti H-Systemu domy v Horoměřicích vyklidit.

„Mám jisté obavy, jestli a v jakých časových horizontech vůbec, i pokud bychom vyhráli, budeme schopni z toho družstva nějaké peníze dostat a kolik,“ uvedl pro Českou televizi správce konkurzní podstaty společnosti H-System Josef Monsport k případnému stažení žaloby.

O osudu lidí z Horoměřic by mělo být podle České televize jasno do dvou týdnů, kdy by se měl podle konkurzního správce sejít věřitelský výbor. Výbor může definitivně rozhodnout o formě prodeje domů.

Členové družstva Svatopluk tvoří část poškozených z kauzy zkrachovalé stavební firmy H-System. Domky si dostavěli, ale bez souhlasu konkurzního soudu. Podle verdiktu Nejvyššího soudu má konkurzní správce právo zpeněžit nemovitosti spadající do konkurzní podstaty ve prospěch všech věřitelů.

Předseda SBD Svatopluk Martin Junek České televizi řekl, že členové družstva začali uvažovat o tom, že by si své domy koupili za vysokou cenu potřetí.

„Když přijde někdo s rozumným nápadem a bude to mít uchopitelnou podobu, tak já jsem pro a jednejme třeba i s ním i s panem Junkem,“ uvedl k tomu Monsport. Konkurzní správce může zorganizovat přímý prodej nebo prodej prostřednictvím dražby.

Premiér a šéf ANO Andrej Babiš v týdnu řekl, že by bylo nejlepší, kdyby o nemovitosti nikdo neprojevil zájem a kdyby jedinými zájemci byli lidé, kteří domy postavili z vlastních peněz. Bytové družstvo Svatopluk také chce na odkup domů získat úvěr. Družstvo již Babiše požádalo, aby stát u banky za úvěr ručil. Kvůli věku obyvatel totiž bude obtížné úvěr získat.

Stát také uvažuje o takzvaném mimořádném opatření, kterým by podvedené klienty alespoň částečně odškodnil. Monsport po nálezu Ústavního soudu podle České televize uvedl, že by rád prodal domy jako celek jednomu majiteli, který by je současným obyvatelům dál pronajímal.