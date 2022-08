Část klientů H-Systemu má zaplatit milion nájemného za pozemky. Chtějí podat dovolání

Stavební bytové družstvo Svatopluk, které sdružuje část bývalých klientů zkrachovalé společnosti H-System, musí zaplatit konkurznímu správci zhruba milion korun jako nájemné za pozemky pod řadovými domy v Horoměřicích u Prahy. Uvedla to v úterý Česká televize, podle které středočeský krajský soud pravomocně potvrdil předchozí rozhodnutí Okresního soudu Praha-západ. Praha 16:05 9. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jeden z domů v Horoměřicích, který si bývalí klienti zkrachovalé společnosti H-System dostavěli svépomocí. | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Nájemné, které bude muset družstvo zaplatit, je za pozemky pod řadovými domy, které byly v minulosti vyňaté z konkurzu H-Systemu. Podle družstva pozemky Svatopluk nevyužíval, a správce se navíc nestaral o jejich údržbu.

Družstvo se proti rozhodnutí soudu odvolá k soudu vyšší instance, řekl v úterý předseda družstva Martin Junek.

„Určitě se budeme dovolávat k Nejvyššímu soudu, cítíme se velmi poškozeni, protože došlo k potrestání lidí, kteří byli činorodí. Celých dvacet let nám správci neumožnili pozemky odkoupit, i když jsou to naše domy, které se nám podařilo vyjmout z konkurzní podstaty, a nyní jsme za to potrestáni,“ řekl Junek.

V případě neúspěchu u Nejvyššího soudu je družstvo připraveno na další odvolání. „Případně půjdeme až k Ústavnímu soudu,“ doplnil.

Konkurzní správce Josef Monsport žaluje družstvo ještě o dalších 21 milionů s úroky, a to za pronájem za samotné byty, které si jejich uživatelé definitivně odkoupili z konkurzu. Soud mu v březnu nepravomocně přiznal částku 18,2 milionu s úroky, družstvo se ale proti verdiktu odvolalo. Obě žaloby označilo za „hyenismus“.

H-System uzavřel po založení v roce 1993 se stovkami zájemců smlouvy o výstavbě a převodu bytů a domků v okolí Prahy. Na podzim 1997 zkrachoval, dokončil jen 34 rodinných domů. Tisícovka lidí přišla po pádu firmy celkem o miliardu.

Majoritní akcionář Petr Smetka si za vytunelování firmy odpykal 12 let ve vězení. Situace členů Svatopluku je specifická tím, že si byty na vlastní náklady dostavěli, ovšem bez souhlasu konkurzního soudu. Svatopluk tvrdí, že lidé měli souhlas bývalého konkurzního správce.