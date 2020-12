Začal prodej 60 bytů v Horoměřicích po H-Systemu. ‚Jen naprostý šílenec by je koupil,‘ řekl Junek

Ve středu začal prodej 60 bytů v Horoměřicích u Prahy, které patří do konkurzu po zkrachovalé společnosti H-System. Konkurzní správkyně Iva Fialová Ištvánková zveřejnila na realitním portálu Sreality.cz 60 inzerátů na jednotlivé byty. Inzeráty jsou bez cen, o podrobnosti musí zájemce požádat e-mailem. Nabídky lze podávat do 20. ledna, řekl Martin Junek, předseda bytového družstva Svatopluk, které sdružuje část bývalých klientů H-Systemu. Horoměřice (u Prahy) 12:34 3. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kauza H-System se týká domů v Horoměřicích | Foto: František Vlček/MAFRA | Zdroj: Profimedia

„Jsou ve špatném stavu, zatéká do nich, praskají zdi. Jde o levné sociální bydlení,“ okomentoval Junek inzeráty.

Výši zhodnocení i prodejní cenu bytů určil znalecký posudek. U jednotlivých bytů se liší ceny podle velikosti i jejich skutečného stavu. Pokud si byt koupí současní uživatelé, konkurzní správce jim odečte investici do dostavby.

Například byt 2+1 s malou zahrádkou se podle Junka nabízí za tři miliony korun. Zhodnocení pro případného současného obyvatele činí 600 000 korun, může si ho tak koupit za 2,4 milionu.

Kdokoliv ale může do 20. ledna nabídnout víc než tři miliony. Pokud nabídky cenu zvednou, bude mít současný uživatel stále přednostní právo, bude ale muset zaplatit vyšší cenu, zhodnocení se totiž odčítá z nejvyšší nabídnuté částky.

Jiný byt 3+1 s větší zahradou byl podle Junka oceněn na 4,5 milionu, zhodnocení pro současné uživatele bytu činí v tomto případě 1,2 milionu. Nejnižší cena, za kterou si tak může nynější obyvatel byt koupit, je 3,3 milionu.

„Jen naprostý šílenec by si tyto byty koupil za tuto cenu,“ řekl Junek. Vypočítané zhodnocení je podle něj velmi nízké, zhruba odpovídá investici do dokončení hrubé stavby v hodnotě z 90. let. „Byty se ale prodávají za současnou hodnotu.“

Nájem za sítě

Junek upozornil, že družstvo vlastní inženýrské sítě i přístupové cesty. „Rozvěsili jsme na všechny vchody letáky, které upozorňují případné zájemce, že mu bude za užívání sítí a přístupových cest, které vybudovalo z vlastních zdrojů družstvo, účtováno nájemné,“ řekl. Chystá i velký plakát s touto informací, který bude viset u vjezdu do sídliště.

„Je to prokletá lokalita postižena řadou smutných lidských osudů a úmrtí,“ řekl Junek. V řadě bytů je podle něj plíseň, neboť do nich zatéká střechou.

„Všechny byty jsou před rekonstrukcí, bude potřeba vyměnit střechy. Jsou to levné stavby z 90. let, ostatně H-System nabízel a připravoval levné bydlení,“ řekl Junek. Připomněl, že byt 3+1 o rozloze 100 metrů čtverečních tehdy H-System inzeroval za 999 000 korun.

Šéf věřitelského výboru a advokát největšího věřitele H-Systemu Petr Pavel odmítl prodej bytů komentovat. „Postupuje se přesně v souladu s usnesením konkurzního soudu,“ řekl Pavel.

Zhruba polovina lidí je podle Junkova odhadu odhodlána byty z konkurzu koupit. „Zhruba 90 procent lidí bude hledat možnost úvěru,“ řekl Junek. V bytech ale podle něj bydlí i takoví, kteří si koupi nebudou moci dovolit.

Bez prohlídek bytů

Junek doporučil všem, aby případné zájemce o koupi a prohlídku do svých domovů nepouštěli. „I když nevím, jestli to není dobře spíš pro ty zájemce. Neuvidí tak, v jakém stavu opravdu jsou ty byty,“ řekl.

Nabídky se budou podávat v obálce. Horoměřičtí tak budou moci vyšší cenu nabídnout po jejich otevření.

H-System uzavřel po založení v roce 1993 se stovkami zájemců smlouvy o výstavbě a převodu bytů a domků v okolí Prahy. Na podzim 1997 zkrachoval, dokončil jen 34 rodinných domů. Tisícovka lidí přišla po pádu H-Systemu celkem o miliardu. Majoritní akcionář Petr Smetka si za vytunelování firmy odpykal 12 let ve vězení.

Situace členů Svatopluku je specifická tím, že si byty na vlastní náklady dostavěli, ovšem bez souhlasu konkurzního soudu. Podle Junka ale lidé měli souhlas bývalého konkurzního správce. Souhlas konkurzního soudu nebyl podle něj v té době zapotřebí.