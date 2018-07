Klient H-Systemu: Kdybychom domy nedostavěli, ostatní poškození by dostali z konkurzu méně

Nejvyšší soud rozhodl, že 60 rodin obývajících bytové domy v Horoměřicích musí do 30 dnů opustit své domovy, které si svépomocí dokončily po krachu společnosti H-System. Klienti sdružení ve stavebním bytové družstvu Svatopluk už oznámili, že podají stížnost k Ústavnímu soudu. Rozhodnutí soudu kritizují politici a dávají najevo ochotu postiženým klientům pomoci. Je možné najít nějaké spravedlivé řešení této staré kauzy? Pro a proti Praha 13:42 27. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Rozhodnutí soudu bylo překvapivé, ale očekávatelné,“ řekl v pořadu Pro a proti předseda trestního senátu Městského soudu v Praze Kamil Kydalka, který v roce 2004 poslal zakladatele H-Systemu Petra Smetku na 12 let do vězení.

Spíše ho překvapilo, že Nejvyšší soud rozhodl diametrálně jinak než dva předchozí soudy nižší instance, ale tuto skutečnost nechce komentovat.

„Rozumím, že z lidského hlediska se zdá být verdikt soudu nespravedlivý. Z hlediska práva jde ale o rozhodnutí spravedlivé,“ pokračoval Kydalka ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

„Tito lidé byli okradeni Smetkou a spol., pak je nějak v uvozovkách napálilo družstvo Svatopluk, protože jim nepodávalo veškeré informace, jak dokazují svědecké výpovědi i listinné důkazy.“

'Nerespektovali rozhodnutí soudu'

Soudce připomněl, že chceme-li mluvit o dobrých mravech, stačí si představit, že by rozhodnutí Nejvyššího soudu bylo opačné.

„Takže by se nechalo těch 60 lidí bydlet, ale jak k tomu přijde těch víc než tisíc klientů, kteří mají jen dluhy, někteří spáchali sebevraždu, skončili v psychiatrických léčebnách a bydlí po zahradních domcích?“

Soudce vysvětlil, že první správce konkurzní podstaty Karel Kudláček nikdy písemný souhlas s dostavbou nedal. „Napsal tehdejšímu družstvu několik bodů, které mělo splnit. Podle výslechu pana Kudláčka je družstvo nesplnilo, tím pádem nemělo nic stavět.“

Kamil Kydalka připomíná i verdikt soudu z počátku tisíciletí: „V roce 2001 bylo soudy rozhodnuto, že se má družstvo Svatopluk jakýchkoliv zásahů do konkurzní podstaty zdržet. Nerespektovali to,“ konstatoval Kamil Kydalka.

Junek: Nejhorší z nejhorších řešení

Martin Junek, jeden z klientů H-Systemu a zástupce družstva Svatopluk, které sdružuje část těch, kteří by se měli vystěhovat, považuje rozhodnutí soudu za šokující.

„Bylo to nejhorší z nejhorších řešení, které soud mohl udělat. Nejvyšší soud by měl naopak přihlédnout k lidskému a morálnímu hledisku... Je ostuda této země, že nižší soudy rozhodly v náš prospěch, ale Nejvyšší soud v náš neprospěch. To je skandální.“

Junek upozornil, že oněch 60 rodin bydlících v Horoměřicích se odlišilo od těch asi 900 dalších klientů tím, že se rozhodly projekt dokončit. „Máme písemné svolení konkurzního správce dokončit domy.“

Zástupce spolku Svatopluk dodal, že jsou jeho členové připraveni zaplatit majetky, které byly před dostavbou v konkurzu.

„Jsme schopni se složit a zaplatit je. Náš případ se dá vyřešit bez asistence státu, ale druhý správce konkurzní podstaty Josef Monsport nám k tomu nedává šanci.“

Nabídkou ve výši 20 milionů korun prý Svatopluk konkurzní podstatu nenarušuje. „Byly tam rozestavěné stavby se základovými deskami a cihlovými zdmi. Ty by byly po první nebo druhé zimě zničeny.“

„Doktor Kudláček viděl, že by se z konkurzní podstaty musela zaplatit likvidace zbytku staveb, takže zvážil celou situaci a dovolil k dostavbě. Kdybychom naopak nedostavěli, tak by všichni klienti H-Systemu dostali méně z konkurzu,“ shrnul Martin Junek.