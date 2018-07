Přečtěte si rozsudek, kvůli kterému musí 60 rodin z kauzy H-System opustit své domy

Je to nejkritizovanější soudní dokument posledních dní. Na základě rozsudku Nejvyššího soudu musí 60 rodin do měsíce opustit své domovy. Přitom za ně dvakrát zaplatily: poprvé o peníze přišly kvůli vytunelované společnosti H-System, podruhé investovaly do domů, které jim nepatřily. Proč nařídil Nejvyšší soud vyklizení jejích domů? Prostudujte si detailně argumentaci senátu a klíčové pasáže. Praha 15:10 25. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jeden z domů v Horoměřicích, který si bývalí klienti zkrachovalé společnosti H-System dostavěli svépomocí. Teď by je lidé měli podle Nejvyššího soudu do měsíce vyklidit. | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

„Nejvyšší soud nepřehlíží, že vedlejší účastníci jsou sami oběťmi situace vyvolané platební neschopností úpadce; nejsou však oběťmi jedinými. Riziko, které žalovaný nebo vedlejší účastníci podstoupili investicemi do dostavby bytových domů na pozemcích ve vlastnictví úpadce, aniž požádali konkurzní soud o souhlas s pozdějším nabytím takto zhodnocených nemovitostí prodejem mimo dražbu za předem dohodnutou kupní cenu, nelze přenášet na ostatní konkurzní věřitele, kteří pravidla o zpeněžování zřetelně formulovaná (co do požadavku souhlasu konkurzního soudu) zákonem o konkursu a vyrovnání neporušili,“ uvádí poslední bod měsíc starého verdiktu, který se dostal na veřejnost až tento týden.

Členové družstva Svatopluk kvůli němu s konečnou platností prohráli spor s insolvenčním správcem Josefem Monsportem a do měsíce musí vyklidit domy v Horoměřicích, v nichž žijí, a které po krachu společnosti H-System svépomocí dostavěli.

Neměli spoléhat na správce

Tehdejší správce konkurzní podstaty H-Systemu Karel Kudláček jim to za určitých podmínek povolil. Jeho nástupce Josef Monsport ale později vyzval obyvatele dostavěných domů, aby nemovitosti vyklidili. Plánoval, že je prodá a peníze rozdělí mezi všechny poškozené klienty společnosti, kterých je přes tisíc.

Nejvyšší soud v rozsudku mimo jiné upozorňuje, že členové družstva Svatopluk se neměli spoléhat pouze na příslib kunkurzního správce, protože se na něj nelze odvolávat.

Klienti H-Systemu si u soudu ověřili, že za chyby se platí Číst článek

„Kdyby šlo o ‚příslib‘ uskutečněný písemnou smlouvou, jež by obsahovala závazek žalovaného investovat do dostavby bytových domů na straně jedné a závazek převést pozemkové parcely s bytovými domy po dostavbě do vlastnictví žalovaného za předem smluvenou kupní cenu ve výši 10,5 miliónu Kč na straně druhé, podpořený i souhlasem věřitelského výboru, pak by šlo nepochybně zčásti o smlouvu o smlouvě budoucí, přičemž budoucí smlouvou by v takovém případě byla kupní smlouva o převodu pozemkových parcel s bytovými domy do vlastnictví žalovaného,“ vysvětluje verdikt.

Předseda senátu Zdeněk Krčmář rozsudek komentoval jako „nejlepší z nejhorších možných variant“. Dodal zároveň, že kauzu už ale nemělo smysl dále protahovat. Spory o vystěhování vedou členové družstva Svatopluk už od roku 2000.