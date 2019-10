Bývalí klientu H-Systemu se musí vystěhovat. Ústavní soud odmítl stížnost družstva Svatopluk

Ústavní soud odmítl stížnost družstva Svatopluk proti verdiktu Nejvyššího soudu, podle kterého mají někdejší klienti H-Systemu vyklidit domy v Horoměřicích u Prahy. Dosud platil odklad vykonatelnosti, o kterém ústavní soudci rozhodli loni v srpnu. Odmítavé usnesení v těchto dnech soud doručuje účastníkům řízení, řekla mluvčí Ústavního soudu Miroslava Sedláčková. Soud rozhodoval neveřejně, na výsledek upozornila Česká televize. Brno 17:47 1. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Domy v Horoměřicích u Prahy mají někdejší klientu H-Systemu vyklidit. | Foto: Adam Bejšovec | Zdroj: Český rozhlas

Členové družstva Svatopluk tvoří část poškozených z kauzy zkrachovalé stavební firmy H-System. Domky sami dostavěli, neměli ale souhlas konkurzního soudu.

Podle verdiktu Nejvyššího soudu má konkurzní správce H-Systemu Josef Monsport právo zpeněžit nemovitosti spadající do konkurzní podstaty ve prospěch všech věřitelů.

„Já jsem spokojen. Ne z osobních důvodů, ale protože volné nemovitosti se prodávají za lepší cenu než obsazené. Z prodeje tedy bude více peněz, a bude tak více peněz i pro ostatní věřitele,“ řekl Radiožurnálu k rozhodnutí Ústavního soudu Monsport.

Rozhodnutí je pravomocné. „Je to úplná tečka za touto odnoží H-Systemu,“ dodal.

„Je to pro nás absolutní šok. Vůbec si nedokážu představit, jak Ústavní soud mohl takto rozhodnout, když jsme 20 let udržováni v naději, že si svoje domy budeme moci vykoupit v konkurzu. Sami jsme si je postavili za vlastní peníze,“ řekl Radiožurnálu k verdiktu předseda družstva Svatopluk Martin Junek.

Podle Junka je došlo rozhodnutím českých soudů k porušení základních lidských práv obyvatel nemovitostí a družstvo to chce nadále řešit. „Obrátíme se na soudní tribunál pro lidská práva,“ dodal.

‚Žádná překotná rozhodnutí‘

Monsport podle svých slov v nejbližší době nechystá kvůli verdiktu soudu dramatické kroky. „Nevíme, kdo bude dalším majitelem nemovitostí a nějaká překotná rozhodnutí by mohla být kontraproduktivní,“ řekl.

Podle něj nelze vyloučit, že nový majitel nemovitostí nechá v domech současné obyvatele bydlet jako nájemníky. „Záleží to ale zcela na novém majiteli,“ dodal Monsport. „Někoho nyní vyhazovat je nežádoucí. Kupcem ostatně může být i stávající obyvatel domu nebo bytu.“

Varianta nájemního bydlení ale pro družstvo podle slov jeho předsedy není dostačující. „Nedokážu si představit, jak se s tím ztotožní třeba ti staří lidé, kteří do toho dali dvakrát svoje peníze a teď by měli platit tržní nájem, když to jsou důchodci,“ řekl Junek.

Prodej nemovitostí družstva Svatopluk je podle Monsporta otázkou několika měsíců. Věřitelský výbor totiž čekal na úterní rozhodnutí Ústavního soudu, které má přímý dopad na cenu nemovitostí. S přípravou prodeje tak výbor začne až nyní.

Společnost H-System uzavřela po svém založení v roce 1993 se stovkami zájemců smlouvy o výstavbě a převodu bytů a domků v okolí Prahy. Na podzim 1997 zkrachovala, dokončila jen 34 rodinných domů. Tisícovka lidí přišla po pádu H-Systemu o miliardu korun.

Majoritní akcionář Petr Smetka si za vytunelování firmy odpykal 12 let ve vězení. Situace členů Svatopluku je specifická tím, že si byty sami na vlastní náklady dostavěli, ovšem bez souhlasu konkurzního soudu.