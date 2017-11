Pět dní mě drželi přivázaného k posteli na psychiatrii, stěžuje si údajný ruský hacker Nikulin

Podle zjištění Radiožurnálu údajný ruský hacker Jevgenij Nikulin, kterého policie zadržela před rokem v Praze, podal stížnost k Ústavnímu soudu. V dokumentu píše, že byl proti své vůli pět dní držen na psychiatrickém oddělení v Bohnicích, kde byl podle lékařských zpráv přikurtovaný k posteli. Jeho advokát si myslí, že policie tak chtěla zřejmě získat čas. Praha 6:00 22. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Údajný ruský hacker Jevgenij Nikulin byl zatčen v Praze. | Foto: Policie ČR | Zdroj: Policie

Detektivové zadrželi údajného hackera Nikulina loni v říjnu v jedné pražské restauraci v centru Prahy. Zrovna si vybíral z jídelního lístku. O pár hodin později už ho policie vyslýchala. Netrvalo to ale dlouho, Nikulinovi se po pár minutách udělalo zle a skončil v nemocnici. Tam ale lékaři na nic nepřišli a doporučili ho převézt na psychiatrii v Bohnicích.

V léčebně byl nakonec zavřený pět dní. A jak vyplývá z lékařských zpráv, byl celou dobu přikurtovaný k posteli. Lékaři to zdůvodnili tím, že zřejmě prožil akutní stres a mohl by sám sebe poškodit.

„Nebezpečí zejména sobě pro stuporosní stav, kdy pacient nereaguje na vnější podněty, neschopen sebepéče,“ píše se v lékařské zprávě.

To ale rozporuje jeho advokát Martin Sadílek, podle něj byla hospitalizace účelová. A podal proto stížnost k Ústavnímu soudu. Domnívá se, že policie neměla zřejmě pohromadě všechny dokumenty, a tak potřebovala uměle natáhnout lhůtu 48 hodin, po kterou může být člověk zadržený.

„Tato lhůta byla několikanásobně překročena tím, že byl nezákonně hospitalizován, došlo tedy ke zneužití zdravotnického zařízení. Ale i kdyby k té hospitalizaci nedošlo, tak podle našeho názoru byla lhůta překročena - byl sice podán návrh na vzetí do vazby, ale pan Nikulin nebyl k soudu dopraven v těch 48 hodinách,“ argumentuje Sadílek.

Proč lékaři zvolili zrovna tento typ léčby, nemohl ze zákona ředitel Bohnic Martin Hollý komentovat. „Vzhledem k zákonné mlčenlivosti zdravotníků se ke konkrétním pacientům nemohu vyjádřit,“ vysvětluje Hollý.

Policie nechtěla k nařčení z nezákonností nic říkat. „Tuto stížnost obdržel i náš odbor vnitřní kontroly, momentálně se stížností zabýváme a vzhledem k tomu, že spisový materiál je stále ještě otevřený, nebudeme se k celé věci vyjadřovat,“ říká mluvčí policejního prezidia Ivana Nguyenová.

Ne hacker, ale automechanik

O vydání Nikulina žádá jak Rusko, tak USA. Spojené státy muže viní z devíti různých skutků z let 2012 až 2013, mimo jiné, že ukradl data z profesní sítě Linkedin - tedy sociální sítě, která pomáhá firmám hledat zaměstnance a lidem práci. Rusko na něj zase vydalo zatykač kvůli krádeži z roku 2009.

Sám Nikulin odmítá, že je hacker, jeho advokát říká, že se učil automechanikem. Třeba ruský web Gazeta.ru ale o něm píše něco jiného. Podle něj patří mezi typickou moskevskou zlatou mládež, jezdil drahými auty a celkově dával najevo, že žije v blahohobytu. Žádnou práci ale neměl a nikdy podle ruského serveru oficiálně k žádnému majetku nepřišel.

Pražský vrchní soud bude rozhodovat o Nikulinově stížnosti proti rozhodnutí vydat ho do USA v pátek. Pokud by ji zamítl, může být údajný hacker vydaný do USA i do Ruska. Konečné slovo bude mít ministr spravedlnosti.