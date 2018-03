Přehled tisku: každý třetí Čech trpí poruchou spánku, vězeňská služba kvůli Nikulinovi zpřísnila opatření

Právo píše, že každý třetí Čech trpí poruchami spánku. Podle Lidových novin se bezpečnostní složky obávají možného únosu či otravy hackera Jevgenije Nikulina ze strany Rusů. MF DNES informuje o nedostatku nemocničních lůžek v Brně a Hospodářské noviny píší, že vysoké školy začnou lépe vybírat doktorandy. Praha 7:28 7. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jevgenij Nikulin. | Foto: Policie ČR | Zdroj: Policie

E15

České pobočky zahraničních firem loni do ciziny poslaly zisky 270 miliard korun. Podle deníku E15 to byla druhá největší suma v historii. Větší dividendy české firmy zahraničním mateřským společnostem poslaly jen v roce 2016. Bylo to asi 290 miliard.

Zisky zahraničních vlastníků jsou v posledních letech tak vysoké hlavně proto, že se české ekonomice daří. Velké společnosti z ciziny proto v Česku investují stále víc. Vlastníkům z ciziny v Česku patří třeba velké banky nebo automobilky. Společnosti z ciziny loni vlastnily asi 37 procent tuzemského kapitálu.

Praha má metro, Brno chce podzemní železnici. Bez ní hrozí dopravní kolaps, varuje Hollan Číst článek

Mladá fronta DNES

Pacienty z Brna s méně závažnými zdravotními problémy budou moct sanitky odvážet do jiných jihomoravských nemocnic. Píše o tom úterní Mladá fronta DNES. Podle ní mají brněnské nemocnice málo volných lůžek. Navíc si musí nechávat volné kapacity pro lidi s vážnějšími problémy.

Systém teď funguje jen v brněnské fakultní nemocnici. Pokud tam sanitka přiveze pacienta s méně závažnými potížemi, lékaři ho ošetří a pokud na oddělení nemají dost volných míst, buď ho pošlou domů, nebo - v případě, že je nutná hospitalizace - opět zavolají sanitku a pacienta posílají jinam. Záchranáři systém kritizují.

Lidové noviny

České bezpečnostní složky se podle Lidových novin bojí, že se Rusové pokusí unést hackera Jevgenije Nikulina. O jeho vydání usilují Spojené státy i Rusko. Nikulin je ve vazbě v pankrácké věznici, kde čeká, do které země ho Česko vydá.

O tom, jestli Nikulin skončí před soudem v Rusku, nebo ve Spojených státech, rozhodne ministr spravedlnosti Robert Pelikán z hnutí ANO. Kdy by mohl verdikt vynést, zatím není jasné. Dokud nerozhodne, za Nikulinovu bezpečnost zodpovídá vězeňská služba. Ta už zpřísnila opatření. Víc dbá taky o to, aby se ruského hackera někdo nepokusil otrávit. Jídlo jemu i dalším vazebně stíhaným proto dozorci nabírají vždy anonymně a ze společného hrnce.

Regionální Deník

Na konci zimy přibývá lidí, kteří si nechávají umýt svá auta. Podle regionálního Deníku do myček v těchto dnech jezdí až čtyřikrát víc řidičů než obyčejně. Po zimě by si lidé hlavně měli nechat z karoserií i podvozku odstranit sůl, která se používá na zledovatělých silnicích.

Řidičům se doporučuje, aby po zimě nejdřív své auto ostříkali hadicí a umyli saponátem. Díky tomu na karoserii nezůstanou třeba zrnka písku nebo jiné malé nečistoty, které by mohly poškrábat lak. Zbylou špínu pak právě díky prvotnímu omytí saponátem snáz očistí kartáče přímo v mycí lince.

Vysoké školy dostanou na každého doktoranda o 4000 víc. 'Je to málo,' stěžují si jejich zástupci Číst článek

Hospodářské noviny

Vysoké školy začnou lépe vybírat doktorandy. Píší o tom Hospodářské noviny. Opatření škol souvisí s tím, že stát přispěje víc peněž na doktorandská stipendia. Jejich minimální hodnota nově bude přes 11 tisíc, teď to je to 7500.

List upozorňuje, že doktorandi sice na fakultách mají spoustu práce a připravují se na budoucí vědeckou kariéru, část studentů doktorského studia si ale své povinnosti neplní a studium často ani nedokončí.

Právo

Každý třetí Čech trpí poruchami spánku. Ty můžou být dědičné, zároveň je ale taky může zhoršovat třeba stres nebo časté používání počítačů a mobilů. Mezi časté příčiny poruch spánku patří taky nepravidelný denní režim. Tématem se zabývá deník Právo.