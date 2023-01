Že se nestihl rozloučit se synem? Má dceru, řekl soud a zamítl Nikulinovi nárok na odškodné

Rusovi Jevgeniji Nikulinovi odmítl loni na podzim soud přiznat odškodné 1,25 milionu korun. Hacker se odvolával na psychické problémy, jež mu způsobilo nezákonné rozhodnutí o jeho vydání do USA, a také na to, že se nemohl rozloučit s matkou a synem. Jenže soud mimo jiné zjistil, že Nikulin má dceru, nikoli syna a s matkou se viděl osm dní před jeho vydáním. Vyplývá to z rozsudku, který má iROZHLAS.cz k dispozici.

Praha 6:20 24. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít