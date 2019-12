Obrana českých škol proti hackerům? Pětina z nich si podle průzkumu nemůže dovolit IT specialistu

Pětině škol v Česku chybějí peníze na zabezpečení citlivých dat žáků. Vyplývá to z průzkumu společnosti Eset, která se IT bezpečností zabývá. V praxi to znamená, že si školy nenajímají specialisty, ale o chod školní sítě a kyberbezpečnost se stará učitel informatiky. O výsledcích výzkumu informoval Radiožurnál. Praha 16:21 7. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Studenti gymnázia | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jednou z takových škol, kde se o kyberbezpečnost stará učitel informatiky, je i Gymnázium J.K.Tyla v Hradci Králové. „Kyberútokům čelíme víceméně dnes a denně, ale do naší infrastruktury nám to ještě nezasáhlo,“ sdělil Radiožurnálu tamní učitel informatiky Matěj Dmejchal.

Jeho povinností je tedy kromě vyučování informatiky a péče o žáky i zabezpečení celé školní sítě. Zaplatit zvláštního odborníka na kyberbezpečnost si totiž škola nemůže dovolit.

„Kdybychom tady měli mít interního správce IT, tak si myslím, že bychom ho dost těžko hledali, jelikož platové možnosti školy jsou omezené. Neměli bychom ani na zaplacení externí firmy,“ řekl ředitel gymnázia Matěj Ondřej Havel.

Školy přitom podle technického ředitele společnosti Eset Miroslava Dvořáka uchovávají citlivé údaje o svých žácích. „Na školy se tak podle GDPR vztahují přísnější pravidla na ochranu osobních údajů, spravují totiž nejen osobní inicály svých žáků, ale třeba i závěry pedagogicko-psychologických poraden a informace o specifických poruchách učení.“

Podle mluvčí ministerstva školství Anety Lednové by si školy na zabezpečení školní sítě měly zajistit pověřenou osobu. „Co se týká financování pověřenců, tak to je záležitost školy ve spolupráci se zřizovatelem. V případě, že by škola nesehnala vlastního pověřence, tak je možné, aby ho sdílela s jinou školou,“ uvedla Lednová.

Společnost Esset zkoumala 540 škol, základních i středních. Ze získaných dat vyplývá, že služeb externích firem využívá 43% škol, 34% má svého interní IT odborníka a ve zbytku případů se o chod školní sítě stará učitel. Poslední zmíněné se dle ředitele společnosti Eset Miroslava Dvořáka kupodivu netýká těch nejmenších škol, ale většinou se jednalo o školy s 200 až 500 žáky.

Na školy se nevztahuje kybernetický zákon, nemají tedy povinnost hackerské útoky hlásit Národnímu úřadu pro kybernetickou bezpečnost. I těmto institucím se však úřad snaží pomoci, vydal pro ně manuál o zabezpečování sítí. „Pokud nastanou nějaké konkrétní incidenty s hackery, doporučujeme je řešit s příslušnými organizacemi nebo lidmi. Ať už jsou to zřizovatelé nebo rovnou policie,“ popsal doporučený postup pro školy v případě hackerského útoku mluvčí Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost Radek Holý.

Podle policie případů přibývá a výjimkou nejsou ani krádeže citlivých údajů.