S něčím podobným jsme se u nás nesetkali, zní po útoku v Německu z úřadu pro kyberbezpečnost

„V tom rozsahu, v jakém se to teď stalo v Německu, jsme se s tím v České republice zatím nesetkali,“ řekl Radiožurnálu mluvčí NÚKIB Radek Holý.

Hackeři zveřejnili osobní data německých politiků včetně Merkelové. Zasedá úřad pro kyberbezpečnost Číst článek

Úřad podle něj v případě hackerských útoků postupuje podle toho, o co se konkrétně jedná. Pokud by šlo o útok nebezpečný pro celou veřejnost, NÚKIB by informace zveřejňoval plošně.

Pokud je zasažena pouze určitá skupina či obor, úřad informuje pouze dotyčné subjekty, ale tak, aby původní napadený zdroj zůstal anonymizovaný.

„Kdybychom vzali případ v Německu jako vzor, tak bychom informovali veškerou politickou sféru v Česku a všechny státní instituce. Informovali bychom je o tom, co se děje a co víme. A kdybychom věděli, jak se bránit, tak bychom rovnou doporučovali způsob obrany.“

Experti NÚKIB v současnosti vzdělávají celou státní správu, v budoucnosti budou své služby poskytovat i politikům. „Máme připravený funkční e-learning, který právě probíhá ve státní správě, takže je jen otázkou času a oboustranných dohod, kdy proběhne i v ostatních subjektech,“ dodal Holý.

‚Systém je strašně špatný‘. Poslanci chtějí po ‚Okamurově slevě‘ řešit bezpečné posílání e-mailů Číst článek

Proškolení poslanci

Zda v souvislosti s útokem v Německu hrozí napadení ze strany hackerů i českým poslancům, nechtěl ředitel tiskového odboru Poslanecké sněmovny Roman Žamboch komentovat.

Stejně tak se odmítl vyjádřit i k tomu, zda bude sněmovna přijímat nějaká zvláštní opatření. „Konkrétní prováděná protiopatření nelze sdělit, protože se jedná o informace, jejichž zpřístupnění by mohlo ohrozit zajišťování kybernetické bezpečnosti,“ reagoval na dotaz serveru iROZHLAS.cz.

Podle něj jsou však poslanci o kybernetické bezpečnosti proškolováni v souladu s vyhláškou č. 82/2018 Sb., vzdělávání nyní probíhá ve více úrovních.

Loni v prosinci českým zákonodárcům přišel podvodný e-mail s nabídkou sushi, jenž se na první pohled tvářil, že jeho odesílatelem byl předseda SPD Tomio Okamura. Někteří poslanci si posléze stěžovali na sněmovní e-mailový systém a na jeho bezpečnost.

IT oddělení sněmovny vzápětí provedlo úpravy systému. Dalším zvýšením bezpečnosti by se měla zabývat Komise pro práci Poslanecké sněmovny.