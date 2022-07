Obnova a zabezpečení systémů po hackerských útocích stály Ředitelství silnic a dálnic 30 milionů

Náklady na obnovu informačních systémů Ředitelství silnic a dálnic po květnovém hackerském útoku a zvýšení zabezpečení se pohybují kolem 30 milionů korun. Mohou ještě vzrůst o právní služby během vyšetřování útoku. Na tiskové konferenci to ve čtvrtek uvedl generální ředitel Radek Mátl. Praha 13:05 28. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ředitelství podle generální ředitele Mátla napadl sofistikovaný vyděračský program, který se zatím jinde ve světě neobjevil (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Mátl chystá personální změny ve vedení úseků IT a bezpečnosti a vyvodí odpovědnost i u konkrétních pracovníků. Týmy IT a bezpečnosti chce kvůli možným dalším hrozbám posílit.

Ředitelství podle Mátla napadl sofistikovaný vyděračský program, který se zatím jinde ve světě neobjevil. Vyřadil z provozu zhruba 1000 serverů a všechny aplikace. Podnik je musel postupně obnovovat ze záloh.

Napadené weby Ředitelství silnic a dálnic zůstávají pátým dnem mimo provoz Číst článek

„Výkupné se neplatilo. Hledáme cesty, jak se k některým zašifrovaným datům dostat,“ dodal ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Podle něj následovaly ještě další pokusy o napadení systémů, které ale nebyly úspěšné.

Podnik v první fázi obnovil kritické aplikace, jako jsou účetní, zakázkové a personální systémy, další systémy pak zhruba do 30 dnů od útoku. Do konce příštího týdne by měl být obnoven i web Národního dopravního informačního centra Dopravniinfo.cz, které upozorňuje na aktuální komplikace na dálniční a silniční síti.

„Ještě budeme pracovat na zprovoznění některých dílčích aplikací. Během srpna nebo září by Ředitelství silnic a dálnic mělo plně fungovat tak jako před útokem,“ dodal Mátl.

Podle Kupky šlo o jasný kriminální akt. Riziko útoků se zvýšilo po invazi Ruska na Ukrajinu a v současnosti nelze garantovat, že již na dopravní systémy nikdo nezaútočí.

Hackeři chtějí po Ředitelství silnic a dálnic desítky milionů. Organizace zvažuje, že zaplatí Číst článek

V souvislosti s útokem ministerstvo zavedlo bezpečnostní opatření ve všech organizacích, které mu podléhají. Mezi ty patří vypracování plánu postupu po případném napadení, kontrola zálohování dat, revize politiky přístupových práv a zavedení dvoustupňového ověřování u důležitých systémů a skenování IP adres kvůli odhalení případných dalších pokusů o útok.

K zajištění větší bezpečnosti má pomoci i jeho přeměna z příspěvkové organizace na státní podnik od začátku roku 2024, kterou ve středu schválila vláda. Současné Ředitelství silnic a dálnic České republiky vzniklo z Ředitelství dálnic Praha založeného v roce 1967. Na starost má dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení správy, údržby a opravy a také jejich výstavbu a modernizaci.