Fotka s krajtou kolem krku za 200 korun. Úřadům se nedaří dostat z Prahy nelegální podnikání

Někteří turisté si z dovolené v Praze přivezli fotku s obrovskou krajtou na ramenou. Tuhle možnost jim v centru metropole nabízí skupina mužů. Magistrát, policie i veterinární správa ale tvrdí, že je to nelegální. Radiožurnál zjistil, že i přes stížnosti, které lidé strážníkům posílají, si můžete fotku v Celetné ulici pořídit i v těchto dnech. Praha 13:03 24. září 2018

Úřadům v Praze se stále nedaří vytěsnit skupinu, která v centru města organizuje focení s obrovskými krajtami. Jejich činnost je podle magistrátu i veterinární správy nelegální. A i přes stížnosti, které posílají lidé strážníkům, si můžete fotku v Celetné ulici pořídit i v těchto dnech.

„Včera tady byla slečna, která z toho měla záchvat. Asi měla velký strach z hadů,“ popisuje pro Radiožurnál jedna z žen v pražské Celetné ulici.

Mezi muzei a obchody se suvenýry nese muž v černých brýlích na ramenou obrovského hada. Krajtu nabízí turistům k pohlazení.

Lidé na nabídku reagují různě – obchází ho obloukem, polekaně uskakují, nebo naopak hada obdivují. Někteří z nich se s ním i vyfotí a muži zaplatí.

„Pokud jde někdo po ulici, tak se mu ho snaží dát na krk. Jakmile ho s ním vyfotí, tak po něm hned chtějí tak 200 korun. Myslím, že dost lidem to vadí, spousta lidí jim ty peníze dát nechce,“ přibližuje muž v Celetné ulici.

„Je to krajta tmavá, škrtič,“ říká muž, který focení s hadem turistům nabízí. O stěnu pár metrů dál se zatím opírá jeho kolega, který mluví slovensky.

„Proč to chcete do rozhlasu, aby to věděla celá republika? Na co?“ ptá se reportéra Radiožurnálu. „Když by nebyli zdraví, tak nejsou na ulici, trošku logiky. Každé zvíře, které je na ulici, se kterým někdo pracuje, musí projít určitými vyšetřeními,“ dodává.

Kolik hadů skupina má, nechce prozradit. A neodpovídá ani na otázku, zda už měli problémy s policií. A bez odpovědi nechává i dotaz, zda má k fotografování turistů s hadem povolení. „My pouliční umělci, a celkově busking, máme své zásady, které nemůžeme prozradit,“ argumentuje.

Městská policie: Není to busking

Městská policie: Není to busking

Muž ve svítivě oranžové mikině sice mluví o buskingu, úřady se ale shodují, že tato činnost do kategorie pouliční umění rozhodně nepatří.

„Není to busking. Podléhají režimu zákona číslo 246/1992 Sbírky, což je zákon na ochranu zvířat proti týrání,“ potvrzuje mluvčí pražské městské policie Jiřina Ernestová.

Na kontrolách se kromě strážníků podílí také veterinární správa a živnostenský úřad, který může udělit pokutu až 100 tisíc korun. „Tato služba není v metropoli povolena, tudíž se vždy jednalo o přestupky. Většina jich byla vyřešena udělením pokuty na místě. Ostatní byly vyřešeny v následném řízení,“ doplnil pro Radiožurnál mluvčí pražského magistrátu Tadeáš Provazník.

Za poslední měsíc dostali strážníci víc než desítku podnětů od kolemjdoucích. Upozorňovali hlavně na možné týrání zvířat, ale někteří z nich měli strach i o svou bezpečnost. I přes opakované pokuty skupina v centru města stále působí. Strážníci ji sice podle mluvčí Ernestové můžou vykázat, je to ale vždy jen dočasné.