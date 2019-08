Času k nastudování materiálů jsme měli dost, brání rozhodnutí o Hadích lázních šéf rozkladové komise

Když rozkladová komise ministerstva kultury poslední červencový den doporučila zbavit Hadí lázně v Teplicích památkové ochrany, k případu se ani nesešla.

Desítka jejích členů žádost podnikatele a Zemanova sponzora z prezidentských voleb Jaroslava Třešňáka projednala po e-mailu. Šéf resortní komise Jan Hubka pro iROZHLAS.cz postup brání: „Času k nastudování materiálů jsme měli dost.“

Komise přitom rozhodovala spěšně na pokyn dnes už bývalého ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD), který byl 31. července poslední den ve funkci.

Do případu by se mohl ještě vložit nový šéf resortu Lubomír Zaorálek z ČSSD. Už nyní okolnosti také řeší Nejvyšší státní zastupitelství, které obdrželo podnět k podání žaloby. Původní zpráva Teplice 6:00 31. srpna 2019

Žádný podpis, ani datum. Tak vypadá stanovisko k Hadím lázním, ve kterém se rozkladová komise složená především z advokátů usnesla na zrušení statusu kulturní památky. Případ projednala na pokyn exministra Staňka v poslední den jeho funkce. Dvoustránkový dokument posléze posloužil jako podklad pro definitivní verdikt tehdejšího šéfa resortu.

„Dospěl jsem k závěru, že památkově hodnotné prvky exteriéru objektu a jeho tvar, objem a výška jsou již dostatečně chráněny ochranným režimem městské památkové zóny,“ napsal ve svém rozhodnutí z 31. července Staněk, který tak zvrátil původní zamítavého stanovisko ministerských úředníků.

Zvrat v případu tak přišel po deseti letech. Server iROZHLAS.cz proto ve spolupráci s Radiožurnálem oslovil všechny členy rozkladové komise, aby své rozhodnutí zdůvodnili a řekli, jak jednání probíhalo a zda museli rozhodovat ve spěchu bez dostatečné znalosti teplického objektu.

Jednání po e-mailu

Postup členů rozkladové komise, která je poradním orgánem ministra pro správní řízení, hájil především její předseda a současně šéf legislativního odboru resortu Jan Hubka. Ten serveru iROZHLAS.cz řekl, že v jednání takzvaně per rollam, tedy korespondenčně, nevidí nic nestandardního.

„Případy projednávané ‚per rollam‘ jsou obvykle projednávány ve velmi krátkém časovém termínu, jinak by byly projednány na řádném zasedání rozkladové komise, které se koná zhruba jednou za dva měsíce,“ popsal Hubka.

Jaroslav Třešňák Podnikatel a majitel Hadích lázní Jaroslav Třešňák loni sponzoroval předvolební kampaň prezidenta Miloše Zemana. Přispěl letáky v hodnotě přes tři miliony korun. Že by ke zvratu v deset let se táhnoucím sporu o Hadí lázně přispěly možné kontakty Třešňáka na Hrad, odmítl prezidentův kancléř Vratislav Mynář.

K nastudování materiálů měli podle Hubka členové dostatek času, a to i přesto, že o rozkladu podnikatele Třešňáka jednali jen šest dní poté, co dorazily na ministerstvo. „S ohledem na předchozí typově obdobné případy projednávané rozkladovou komisí. To znamená kulturní památka versus plošná památková ochrana, existoval dostatečný čas,“ doplnil.

Hubka tak odkazoval na to, že lázeňský objekt je podle stanoviska komise už nyní dostatečně chráněn v rámci městské památkové zóny v centru Teplic. V případě vnitřních prvků Hadích lázní ovšem došla k závěru, že kvůli havarijnímu stavu nemovitosti pozbyly architektonické hodnoty, a není tak důvod chránit Hadí lázně dále jako kulturní památku.

‚Byl to šok‘

Jenže s tím nesouhlasí památkáři a i další zástupci kulturní obce. Server iROZHLAS.cz a Radiožurnál se na názor zeptal některých členů další ministerské komise, která posuzuje právě žádosti o zrušení památkové ochrany a kterou tvoří odborníci na architekturu.

„Když padlo to rozhodnutí, doslova mě to šokovalo. V Teplicích je to jedna z klíčových lázeňských budov. Je to opravdu velmi cenná, empírová stavba. Myslím, že je to vysloveně špatné rozhodnutí,“ řekl pro iROZHLAS.cz historik architektury a předseda dané komise Karel Kuča.

Když se rozhodovalo o původní žádosti Třešňáka, kterou podal loni v lednu už podruhé, do této komise se případ podle Kuči nedostal. „Tam, kde ministerstvo nemá pochyby, tak nám to nedává. Dává nám zejména problematické a komplikované případy, kde to není jednoznačné,“ doplnil.

Zvrat po 10 letech

Proč tedy u rozkladové komise nastal obrat? Její šéf Hubka na přímý dotaz, na jakou stranu se během jednání přiklonil on osobně a proč, neodpověděl. „Hlasování jednotlivých členů rozkladové komise v konkrétních věcech není veřejné, a proto o něm nebudeme informovat,“ uvedl pouze.

Stejně tak se k Hadím lázní nechtějí vyjadřovat i další členové komise. Třeba advokáti Lukáš Zdvihal a Michal Žižlavský shodně uvedli, že nepovažují za vhodné celou záležitost komentovat. Další členka komise, divadelnice Renata Švrčková alespoň odmítla, že by je ministr svým krokem dostal pod tlak. „Nezlobte se, nebudu se k tomu vyjadřovat. Pod tlakem jsem se ale necítila,“ řekla.

Hubka ovšem současně přiznal, že nečekal ze strany veřejnosti takový ohlas. „Značný mediální zájem je velmi překvapivý s ohledem na skutečnost, že rozkladová komise je pouze poradním orgánem ministra, který není jejími doporučeními při svém rozhodování vůbec vázán a může proto rozhodnout zcela odlišně, než mu bylo doporučeno,“ vysvětlil.

Podobně už dříve pro Radiožurnál mluvil i další člen komise, advokát Petr Konečný. „Zdálo se mi logičtější, že se to opraví a vzniknou lázně pro lidi. Je to ve stavu, kdy už se mi ta ochrana jevila, jakože není co chránit,“ hájil své rozhodnutí.

Pro Radiožurnál se vyjádřil dále nakladatel Robert Krumphanzl. Přímo obsah rozhodnutí s ohledem na mlčenlivost nechtěl komentovat. Řekl ale, že nepovažuje za kolegiální, že se k celé věci vyjádřil jeden z jeho kolegů, konkrétně advokát Konečný. „Vzhledem k tomu, že nikdo další z členů komise se k případu nevyjadřuje, vzniká teď dojem, že se stal mluvčím názoru všech jejích členů. Tím se cítím opravdu velmi zaskočen,“ řekl.

'Do posledního dne'

Sám Staněk svůj krok, který učil poslední den ve funkci ministra kultury, na twitteru posléze zdůvodnil tím, že tak odblokoval letitý pat, během kterého objekt stále více chátral. „Přišlo mi lepší a logické dát Hadím lázním naději na další využití pro 200 postižených dětí, než je dále nechat nesmyslně chátrat,“ napsal.

Na aktuální dotazy zaslané skrze SMS Staněk uvedl následující: „Vždy jsem veřejně říkal, že budu pracovat do posledního dne.“ Reagoval tak na otázku, proč celý rozhodovací proces urychlil. „Všechny případy byly pro mě stejně zásadní,“ doplnil k tomu, proč si vybral zrovna případ Hadích lázní a zda ho o to případně požádal prezident Miloš Zeman.

Proti rozhodnutí Staňka se již nelze odvolat. Je však možné podat žalobu k ochraně veřejného zájmu. Může to udělat ombudsmanka Anna Šabatová nebo Nejvyšší státní zastupitelství. To podle mluvčího Petra Malého už k celé věci obdrželo podnět. „Seznamujeme se s ním a vyžádáme si příslušné podklady,“ uvedl pro server iROZHLAS.cz.

„Pořád platí, že chceme, aby Hadí lázně sloužili opět k léčení,“ řekl Třešnák k aktuální situaci Radiožurnálu.

Nový minstr kultury Lubomír Zaorálek z ČSSD při svém jmenování do funkce uvedl, že ho případ Hadích lázní zajímá a bude se s ním chtít seznámit. „Pan ministr se aktuálně seznamuje s rozhodnutím rozkladové komise, pověřil dva náměstky k tomu určené – Petru Smolíkovou, náměstkyni pro řízení sekce legislativních a mezinárodních vztahů, aby zjistili, jaké jsou naše právní možnosti v této věci něco udělat nebo změnit,“ řekl Radiožurnálu Jan Chmelíček, který je dočasně pověřený řízením tiskového oddělení ministerstva kultury.

Případem by se také mohla zabývat policie – Nadační fond proti korupci už dříve avizoval, že podá trestní oznámení.