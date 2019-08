‚Zdálo se mi, že už není co chránit.‘ Komise se ani nesešla, o Hadích lázních se usnesla písemně

O klasicistní stavbě Hadích lázní z konce 18. století věděl donedávna málokdo. Teď už je známo, že jsou v Teplicích, nemají památkovou ochranu a budou jedním z hlavních témat nově jmenovaného ministra kultury Lubomíra Zaorálka z ČSSD. Reportéři Radiožurnálu zjistili, kdo byl členem rozkladové komise, která sejmula z Hadích lázní památkovou ochranu. Doporučujeme Praha 19:31 28. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) zrušil u Hadích lázní v Teplicích status kulturní památky | Foto: Iveta Lhotská / MAFRA | Zdroj: Profimedia

Hadí lázně jsou v současnosti zajímavé hned z několika důvodů. Jedním z nich je skutečnost, že o statut kulturní památky areál přišel na základě pokynu rozkladové komise, kterou zaúkoloval exministr kultury Antonín Staněk z ČSSD v den svého odchodu z funkce 31. července.

Druhou zajímavou skutečností je to, že památka patří podnikateli Jaroslavu Třešňákovi, který finančně podpořil prezidentskou kampaň Miloše Zemana. A za třetí – rozkladová komise se na stanovisku usnesla písemně, aniž by se sešla.

Precedens v rozhodování o památkách?

Českému rozhlasu se podařilo odhalit, kdo byli členové rozkladové komise. Pod písemným záznamem rozkladové komise není nikdo podepsaný, a až ve středu ministerstvo kultury jména redakci dodalo. Je to seznam deseti členů, většinou právníci, jedna divadelnice a jeden nakladatel. Jeden z členů, Petr Konečný, řekl, že se rozhodl jako právník pro sejmutí ochrany.

„Zdálo se mi logičtější, že se to opraví a vzniknou lázně pro lidi. Je to ve stavu, kdy už se mi ta ochrana jevila, jakože není co chránit,“ obhajuje své rozhodnutí Konečný.

Advokát Konečný dále uvádí, že netušil, jak problematické toto rozhodnutí bude. Díval se na to čistě z praktického hlediska.

Předseda Vědecké rady pro památkovou péči ministerstva kultury Benjaminem Fragner naopak tvrdí, že nebyl důvod zbavit Hadí lázně statutu kulturní památky. Podle něj argument, že interiéry pozbyly hodnotných architektonických prvků, neobstojí, a že by to do budoucna mohlo ovlivnit péči o ostatní kulturní památky.

„Jestliže došlo ke změně kvality, tak to neznamená, že se má ustoupit tomu, kdo za změnu kvality nese zodpovědnost. Jakmile se ustoupí tomu, kdo zanedbal péči, tak je to precedens pro mnoho dalších případů, kdy vlastník může zanedbat péči, protože pak předpokládá, že ochrana bude sejmuta,“ vysvětlil Fragner.

Spěšné rozhodnutí

Exministr Antonín Staněk o odnětí památkové ochrany Hadím lázním v centru Teplic rozhodl 31. července, tedy poslední den v úřadu. Na twitteru to posléze zdůvodnil tím, že tak odblokoval letitý pat, během kterého objekt stále více chátral. „Přišlo mi lepší a logické dát Hadím lázním naději na další využití pro 200 postižených dětí, než je dále nechat nesmyslně chátrat,“ napsal Staněk.

Ve svém rozhodnutí, které má 17 stran a které má server iROZHLAS.cz k dispozici, Staněk vycházel z argumentace rozkladové komise. „Dospěl jsem k závěru, že památkově hodnotné prvky exteriéru objektu a jeho tvar, objem a výška jsou již dostatečně chráněny ochranným režimem městské památkové zóny,“ napsal mimo jiné.

Jeho krok přitom přišel jen šest dní poté, co ministerstvo kultury obdrželo rozklad k celé věci. Majitel Hadích lázní Jaroslav Třešňák se jím snažil zvrátit původní zamítavé stanovisko resortu.

Podnikatel loni sponzoroval předvolební kampaň prezidenta Miloše Zemana. Přispěl letáky v hodnotě přes tři miliony korun. Že by ke zvratu v deset let se táhnoucím sporu o Hadí lázně přispěly možné kontakty Třešňáka na Hrad, odmítl prezidentův kancléř Vratislav Mynář.

Proti rozhodnutí Staňka se již nelze odvolat. Je však možné podat žalobu k ochraně veřejného zájmu. Může to udělat ombudsmanka Anna Šabatová nebo Nejvyšší státní zastupitelství. To podle mluvčího Petra Malého už k celé věci obdrželo podnět. Seznamujeme se s ním a vyžádáme si příslušné podklady,“ uvedl pro server iROZHLAS.cz.

Nový minstr kultury Lubomír Zaorálek z ČSSD při svém jmenování do funkce uvedl, že ho případ Hadích lázní zajímá a bude se s ním chtít seznámit.