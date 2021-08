Haiti navštíví čeští hasičští experti. Připojí se k týmu evropských odborníků na pomoc obětem zemětřesení

Česko ve středu vyslalo dva hasičské experty do mezinárodního týmu na pomoc Haiti. Tým bude pomáhat při koordinaci zásahů místních sil po zemětřesení i příjmu mezinárodní pomoci. Zkušení odborníci z několika evropských zemí také budou mít při řešení následků katastrofy poradní roli pro haitské záchranáře a úřady. Řekl to mluvčí generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Rudolf Kramář. Praha 10:12 18. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sobotní zemětřesení o síle 7,2 stupně si na Haiti vyžádalo podle posledních informací skoro 2000 lidských životů | Foto: Ricardo Arduengo | Zdroj: Reuters

Sobotní zemětřesení o síle 7,2 stupně si na Haiti vyžádalo podle posledních informací skoro 2000 lidských životů. Poškozených nebo zničených domů je v této chudé karibské zemi na 60 000.

Na Haiti odletěli z Česka plukovníci Miroslav Lukeš z hasičského sboru Karlovarského kraje a Tomáš Matušek z generálního ředitelství hasičů.

Dva naši příslušníci právě odletěli na Haiti. Jsou součástí mezinárodního Vyhodnocovacího a koordinačního týmu EU (EUCPT), který je složen ze 14 expertů #Haitiearthquake2021 @vnitro @CzechMFA @eu_echo — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) August 18, 2021

Budou součástí mezinárodního Vyhodnocovacího a koordinačního týmu Evropské unie (EUCPT), který je složen ze 14 expertů mimo jiné z Francie, Německa, Španělska i dalších zemí Evropské unie. Lukeš bude v týmu působit jako zástupce velitele a Matušek jako informační specialista.

„Tým by měl asistovat haitské vládě. Bude se jednat o rady a metodiku, jak s následky katastrofy naložit a co nejrychleji a nejefektivněji se z té situace dostat ven. Může to být koordinace sil na místě, případně povolání dalších sil,“ popsal práci týmu Kramář.

„Je to tým lidí, kteří mají zkušenosti. Vědí, jaké jsou technické možnosti, co by se v té chvíli dalo dělat, a také to dokážou zhodnotit s nadhledem,“ dodal.

Zkušenosti expertů

Například Lukeš už nasbíral řadu zkušeností ze zahraničí při podobných živelních a jiných katastrofách.

Podílel se třeba na koordinaci humanitární pomoci na Filipínách po rozsáhlých tropických bouřích v roce 2013, byl v mezinárodním koordinačním týmu po zemětřesení v Nepálu v roce 2015 a loni pomáhal při záchranných pracích po výbuchu v libanonské metropoli Bejrút.

Vyslaní čeští odborníci se mají z Haiti vrátit 2. září. Česko bylo podle Kramáře připraveno poslat na Haiti i Vyhledávací a záchranný odřad do obydlených oblastí (USAR), který se specializuje například na záchranu lidí ze zřícených budov. Haiti o to ale nepožádala.

Z Česka míří na Haiti i finanční pomoc. České ministerstvo zahraničí přispěje 2,5 miliony korun a Charita České republiky vyhlásila na pomoc veřejnou sbírku. Lidé mohou charitě posílat peníze na pomoc Haiti na účet číslo 55660022/0800 u České spořitelny, s variabilním symbolem 179. Přispět je možné také zasláním dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru „DMS CHARITASVET 30“, „DMS CHARITASVET 60“ nebo „DMS CHARITASVET 90“.