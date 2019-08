Muž na akci SPD hajloval, rozhodl soud. Dostal podmínku a pokutu

Závozník Radek Mansfeld na dubnové akci SPD hajloval, rozhodl v pondělí soud. Uložil mu za to půlroční podmínku a peněžitý trest 30 tisíc korun. Vyhověl tak návrhu státní zástupkyně. Rozhodnutí není pravomocné. Muž jakékoli obvinění odmítá, proti rozsudku se okamžitě odvolal. Praha 10:16 12. 8. 2019 (Aktualizováno: 10:46 12. 8. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Není to pravda,“ odmítl obžalobu závozník Radek Mansfeld k obžalobě, která ho vinila z projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka.

Tvrdil, že zdviženou pravicí uklidňoval situaci mezi odpůrci a příznivci hnutí. „Měl jsem ruku nahoře, ale se dvěma prsty. Uklidňoval jsem ty, kdo byli naproti. Narušovali demonstraci - hvízdali, provokovali. Nechtěl jsem, aby se pobili,“ dodal třiačtyřicetiletý muž.

Soudkyni Obvodního soudu pro Prahu 1 Evu Švíglerovou ale nepřesvědčil. „Pan obžalovaný si byl dobře vědom, co to je neonacismus, co to je hajlování, co je to fašistický symbol,“ uvedla.

Mansfeld podle ní hajloval v úmyslu veřejně sympatizovat s neonacismem, což vyplývá mimo jiné z toho, jak byl oblečený a v jakém prostředí skutek spáchal.

Soudkyně také poukázala na mužův facebookový profil, který podle ní prokazuje, že obžalovaný je s problematikou neonacismu „velmi dobře srozuměn“.

Mansfeldův advokát přitom před verdiktem předložil soudkyni čestná prohlášení Mansfeldových spolupracovníků cizí národnosti, kteří se zaručili za to, že muž není neonacistou a rasistou.

Na dotaz soudkyně také Mansfeld popsal, že měl tehdy na sobě maskáče české výroby a zelený výsadkářský baret. „Mně se to líbí, jako třeba vám džíny. Chodím v tom i do práce. To neznamená, že to je nějaká provokace,“ vysvětlil.

K Obvodnímu soudu pro Prahu 1 dostavil v černých tříčtvrtečních kalhotách, v botách kanadách a v čepici, kterou si sundal až na výzvu soudkyně.

Na dotaz, zda užívá alkohol, Mansfeld uvedl, že „jasně, jako normální klasickej Čech“. Připustil, že dvě piva vypil i před dnešním jednáním. Dodal, že pivo popíjel i na demonstraci.

Hajlování na Václavském náměstí

Incident se stal na demonstraci „proti diktátu Evropské unie“, kterou sněmovní hnutí Svoboda a přímá demokracie v čele s Tomiem Okamurou pořádalo 25. dubna na Václavském náměstí při zahájení kampaně pro evropské volby.

Záběry muže se zdviženou rukou se objevily krátce po akci na sociálních sítích a jeho totožnost zjistili policisté ještě ten den večer.

Mansfeldovi hrozilo půlroční až tříleté vězení. Původně dostal trestním příkazem půlroční podmínku a peněžitý trest 30 tisíc korun, podal ale proti tomu odpor, a jeho případ tak putoval k veřejnému projednání.

Soud nyní předchozí rozhodnutí potvrdil. Soudkyně se ztotožnila s návrhem státní zástupkyně Terezy Zelíkové a uložila stejný trest, který muži dala už původně trestním příkazem.