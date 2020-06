Podmínky za zranění toaletním papírem vystřeleným z hákovnice platí. Ústavní soud stížnost zamítl

Neštěstí se odehrálo v srpnu 2013 při ukázce historických palných zbraní. Případem se zabýval od roku 2015 Obvodní soud pro Prahu 10. Oběma odsouzeným uložil za těžké ublížení na zdraví z nedbalosti šest měsíců vězení s podmínečným odkladem na 18 měsíců.

Loni v prosinci odmítl dovolání odsouzených Nejvyšší soud. Jeden z nich, který přikládal k hákovnici doutnák, podal ještě ústavní stížnost. Ústavní soud ji taktéž odmítl.

Dobrovolník z řad diváků dostal za úkol vystřelit podle instrukcí nad figuranta, jenž měl předstírat zásah a padnout k zemi. Papírová vycpávka jej však skutečně zasáhla do čela. Podle kazuistiky zveřejněné v odborném neurologickém periodiku pronikla osm centimetrů do mozku. Z polské nemocnice pacienta transportovali do Brna, kde se podrobil operaci a léčbě.

Podle pravomocného verdiktu chybovali oba muži, kteří hákovnici připravovali. Toaletní papír, ze kterého vycpávku udělali, byl navlhčený a příliš pevně zhutněný nabijákem. Po výstřelu tak zafungoval jako skutečný projektil. Suchý papír by se rozprášil před ústím hlavně.

Odsouzený, který podával ústavní stížnost, naznačil možnost, že ucpávku mohl navlhčit nepozorovaně někdo jiný. Ústavní soudci ale odkázali na rozsáhlé dokazování, včetně mnoha svědeckých výpovědí, lékařských zpráv a znaleckého posudku z balistiky. Neprokázalo se, že by někdo třetí manipuloval se zbraněmi.

„Příslušné soudy se celou věcí řádně zabývaly, objasnily, z jakých důkazů vycházely, jakým způsobem je hodnotily, proč některé z nich považovaly za nevěrohodné nebo rozporuplné, a které skutečnosti měly naopak za prokázané,“ stojí v usnesení.

S nárokem na náhradu škody odkázaly trestní soudy zasaženého figuranta na občanskoprávní řízení.