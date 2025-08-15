Nechlazené nebo bez dokladů. Veterináři objevili v halal obchodě v Brně 200 kilo problematického masa

Skoro 200 kilogramů různých druhů problematického masa a vnitřností odhalila v brněnské halal prodejně Státní veterinární správa (SVS). K podstatnému množství produktů neměl výrobce doklady. Inspektoři proto mají podezření, že část pochází z nelegální porážky. Problémem byla i výrazně překročená skladovací teplota u velké části masa.

V prodejní vitríně i v chladicím boxu v zázemí provozovny našili veterinární inspektoři nebalené hovězí výsekové maso (ilustrační foto)

Provozovateli prodejny lze za porušení legislativy uložit sankci až 50 milionů korun, uvedl v pátek v tiskové zprávě mluvčí SVS Petr Majer.

V prodejní vitríně i v chladicím boxu v zázemí provozovny našili veterinární inspektoři nebalené hovězí výsekové maso, hovězí vnitřnosti a kuřecí maso skladované při nevyhovujících teplotách.

„Celkem to bylo více než 120 kilogramů masa. Nejvýrazněji byla teplota překročena u hovězího, v jádře se pohybovala mezi 20 až 30 stupni Celsia, legislativní limit je přitom u něj sedm stupňů. K hovězímu masu a vnitřnostem chyběly doklady s povinnými údaji o jeho původu,“ uvedl Majer.

V lednici pod pultem se v době kontroly nacházelo více než 75 kilogramů nebaleného skopového masa. Části jatečně upravených těl nebyly označeny značkou zdravotní nezávadnosti a prodejce opět neměl žádné doklady o původu masa. Přestože měl čas na jejich dodání, ani v následujících dnech tak neučinil.

Inspektoři veškeré nevyhovující maso znehodnotili obarvením. Nařídili jeho likvidaci v asanačním podniku na náklady provozovatele.

