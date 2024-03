Halík: S Ruskem nemůžeme jednoduše sednout za stůl, protože porušuje všechny dohody

Ukrajinu i její spojence před pár dny pobouřil výrok papeže Františka o bílé vlajce a odvaze vyjednávat. Katolický kněz Tomáš Halík s odkazem na rozhovor s papežovým spolupracovníkem vysvětluje, že papež nevyzýval ke kapitulaci, ale k vyjednávání. „Nemůžu úplně rozlišit, co jsou papežova slova a co názor toho spolupracovníka. Ale v zásadě mohu říci, že papeže velmi mrzí, že je to takto vykládáno,“ říká s tím, že šlo podle něj o nešťastný výrok. Praha 19:05 15. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Papežovu zdrženlivost si Halík vysvětluje snahou nechat otevřenou možnost, že by v budoucnu mohl pomoci zprostředkovat jednání | Foto: Věra Luptáková | Zdroj: Český rozhlas

Halík rovněž v papežových slovech postrádá jasné odsouzení agresora. „S Ruskem nemůžeme jednoduše sednout za stůl, protože porušuje všechny dohody. Ukrajina se vzdala nukleárních zbraní a Rusko se zavázalo respektovat její hranice. To Rusko porušilo a také ještě několik dní před invazí popíralo, že chystá útok,“ připomíná.

Papežovu zdrženlivost si vysvětluje snahou nechat otevřenou možnost, že by v budoucnu mohl pomoci zprostředkovat jednání. Halík ovšem namítá, že papežovy výroky ho činí nevěrohodným v očích Ukrajinců, a pozastavuje se nad tím, že má ve svém okolí poradce s proruskými názory, jako je například ekonom Jeffrey Sachs.

Současná situace se prý podobá té v roce 1938 a Putin do značné míry kopíruje Hitlerovu taktiku zabrat území s jazykovými menšinami – Sudety a nyní Krym – a když to svět akceptuje, tak zabrat i zbytek území. Rozdíl je v tom, že Rusko disponuje jadernými zbraněmi.

„Jestli nebude Rusko zastaveno, tak půjde dál. Putin zpochybňuje legitimitu nejen Ukrajiny, ale i pobaltských států. Je to strašně nebezpečné v momentě, kdy má Evropa mezi sebou otevřené zrádce, jako je Orbán nebo Fico. Jejich politika je velmi nebezpečná i pro jejich státy,“ soudí teolog.

Bez svobody není mír

Halík si stojí za svými slovy z roku 2022, která řekl v rozhovoru pro iRozhlas: „Iluze, že konflikt se vyřeší ‚diplomatickou cestou‘ s Ruskem je marněním času; bohužel Putinovým slibům a závazkům nelze věřit jediné slovo. Rusko rozumí jen řeči síly.“

Putinův režim podle něj má teroristický a fašistický charakter a likviduje odpůrce nalevo i napravo, což jsme naposledy zažili za vlády Hitlera nebo Stalina. „Toto by se neodvážil Brežněv ani jiný stát v posledních desetiletích. Ano, je třeba zkoušet mezinárodní tlak na Rusko – potom nelze vyloučit, že k nějakému typu jednání dojde,“ připouští.

Pokud by na základě jednání došlo ke změně hranic, zabraná území by nadále byla základnou ruské agrese. Míru zároveň nelze dosáhnout tím, že se Ukrajině přestanou dodávat zbraně.

„To by byl mír hřbitova, ne spravedlivý mír. I kdyby tam Rusko dosadilo své kolaboranty, tak Ukrajina se nenechá snadno znormalizovat, znamenalo by to desetiletí partyzánské války. Ve velké ústupky nevěřím, ale jaká je alternativa, to dnes neví nikdo. Ale tam, kde není svoboda, tam nikdy nebude trvalý mír,“ uzavírá.

