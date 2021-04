Babiš se omluvil za slova o ‚útoku na zboží‘. Hamáček si na středu předvolal ruského velvyslance

Ministr Jan Hamáček si na středu předvolal ruského velvyslance v Česku Alexandra Zmejevského. Seznámí ho s diplomatickou reakcí Česka na ruské kroky. Dopředu Hamáček ale nechtěl nic říci. „První se to musí dozvědět velvyslanec,‘ uvedl. Premiér Andrej Babiš se ve sněmovně omluvil za nevhodně použité slovo ‚útok na zboží‘. Ohledně tvrzení, že se nejednalo o „akt státního terorismu‘ řekl, že vycházel z informací Nejvyššího státního zástupce. Praha 15:05 20. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Rusko v odvetném kroku vyhostilo 20 zaměstnanců české ambasády v Moskvě, čímž podle Hamáčka paralyzovalo její chod. „Ruská reakce je nepřijatelná,“ uvedl Jan Hamáček. „Ruská strana zvolila postup, který znamená paralýzu naší ambasády v Moskvě, “ dodal.

Uvedl, že se Česko obrátí na své spojence. „Už jsem to učinil na radě ministrů,“ řekl vicepremiér. Požádá je nejen o solidaritu a kolektivní akci, ale i podporu při zajištění chodu české ambasády v Moskvě.

Ve středu se Hamáček setká s ruským velvyslancem v Česku Alexandrem Zmejevským. Uvedl, že ho obeznámí ho s další reakcí a rozhořčením nad tím, jak se Rusko zachovalo. Přes opakované dotazy nechtěl konkrétně uvést, jaké kroky Česko chystá s tím, že jako první to uslyší ve středu ruský velvyslanec.

Omlouvám se

Premiér Andrej Babiš se na tiskové konferenci po příchodu do sněmovny a poté i přímo poslancům omluvil za slova, která řekl v pondělí. „Použil jsem výrok, že šlo o ‚útok na zboží‘. Omlouvám se, vyznělo to strašně a šlo o výrok, který hned média vytrhla a byla to hlavní zpráva. Mrzí mě to, nemyslel jsem to tak. Šlo o životy a byl to odporný a nepřijatelný teroristický akt, při kterém zemřeli dva naši lidé,“ řekl poslancům.

