Mantrou o ekonomice jsme zazdili školství, říká Bartoš. Hamáček je pro otevření škol s testováním

„Pokud bude zajištěno testování, nemám s tím žádný problém,“ uvedl Jan Hamáček (ČSSD) k návrhu ministerstva školství na návrat maturantů do škol. Naopak Vojtěch Filip (KSČM) v Otázkách Václava Moravce řekl, že nevidí pro oddalování návratu žáků důvod. Pirátský předseda Ivan Bartoš s návratem souhlasil, kritizoval ovšem zejména pomalost jednání vlády a nezvládnutou komunikaci. Praha 16:22 7. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Nehlasoval bych pro návrat do škol bez testování. Pokud bude zajištěno testování, nemám s tím žádný problém,“ uvedl k návrhu ministerstva školství Jan Hamáček (ČSSD) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Předsedové tří parlamentních stran, KSČM, ČSSD a Pirátské strany, se v Otázkách Václava Moravce na potřebě návratu dětí do škol shodli. Rozdíly ovšem panovaly v otázce, kdy a za jakých podmínek školy otevřít.

Národní sportovní agentura Vládní koalice ANO a ČSSD se podle vicepremiéra a předsedy sociální demokracie Jana Hamáčka zabývá problémy Národní sportovní agentury. Situace podle něho vyžaduje radikální změnu včetně celého vedení. Hamáček v dnešních Otázkách Václava Moravce České televize uvedl, že ČSSD nechápe výměnu dvou místopředsedů v agentuře ani to, že si najala firmu na administraci části žádostí o dotace.

V Senátu už přitom leží ústavní stížnost kritizující vládní opatření za nepřiměřený zásah do práv na vzdělání a náboženské svobody, její autoři nyní sbírají podpisy a chystají se ji příští týden předložit soudu.

Podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa je ale ústavní stížnost až poslední krok.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš poukázal na jarní rozhodnutí Městského soudu v Praze, který některá vládní nařízení zrušil s tím, že nejsou dostatečně odůvodněná. „Když chcete zavést opatření, musíte říct, jaký má efekt a proč ho děláte. Když jde o přísné opatření, tak na druhé straně musíte řešit kompenzace,“ kritizoval komunikaci vlády.

Odkazoval přitom na příklady v zahraničí. „Ať to nechají na ředitelích, stanoví podmínky a ať škola rozhodne, zda bude mít rotační výuku. Návrat dětí do školy je přece úplně klíčová věc a tato stížnost sice není to nejdůležitější, ale ukazuje na princip,“ komentoval Bartoš.

Otevření škol jen s testy

„Ve chvíli, kdy jsme školy otevřeli a žáci se vrátili, čísla vyletěla nahoru,“ oponoval místopředseda vlády Jan Hamáček (ČSSD). Pro otevření škol podle svých slov je, ovšem jen za podmínky pravidelného testování. To by bylo nově možné i neinvazivně, například pomocí slin nebo kloktání.

O návrhu ministerstva školství, podle kterého by se mohli 1. března do lavic vrátit nejdříve maturanti pod podmínkou pravidelného testování, prý nevěděl. „Nehlasoval bych pro návrat do škol bez testování. Pokud bude zajištěno testování, nemám s tím žádný problém,“ uvedl k návrhu.

Maturanti by se do škol mohli vrátit 1. března. Podmínkou by byly pravidelné testy, například ze slin Číst článek

„Pokud by se zopakoval stejný efekt ze září nebo listopadu, tak nám nemocnice přetečou. Vždyť jsme v situaci, kdy vozíme pacienty vrtulníky po republice,“ poukazoval na kritickou situaci Hamáček.

Pro KSČM je podle jejího předsedy ale nepředstavitelné, že by se děti do škol začaly postupně vracet až v březnu. Pro oddalování nevidí důvod.

Stejně odsuzoval vládní přístup i Bartoš: „vznikla tu mantra, že ekonomika je to nejdůležitější, ale tím jsme na rok zazdili školství“.

Hamáček dodal, že budoucnosti dětí a škol tématem vlády v nadcházejícím jednání bude. Návrh ministerstva školství ovšem ve vládním programu na pondělí chybí.

Filip, Bartoš i Hamáček se také shodli na tom, že je potřeba řešit tzv. bezpečnostní zákon, upravující pravomoci vlády během nouzového stavu. Právě ten je totiž podmínkou k vládním protiepidemickým nařízením.