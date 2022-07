Policie odložila prověřování bývalého ministra vnitra Hamáčka kvůli neuskutečněné cestě do Moskvy

Národní centrála proti organizovanému zločinu odložila případ neuskutečněné cesty do Moskvy bývalého ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD). Serveru iROZHLAS.cz to potvrdil mluvčí Jaroslav Ibehej. „Věc byla policejním orgánem odložena a to vzhledem k zániku trestní odpovědnosti za přípravu k zvlášť závažnému zločinu,“ uvedl. Hamáček čelil podezření ze spáchání dvou trestných činů ohrožení utajované informace a zneužití pravomoci úřední osoby.

