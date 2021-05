Otazníky kolem Hamáčkovy cesty do Moskvy: chybějící Koudelka, povolání velvyslance či mlčící Babiš

Bylo to fiasko. Alespoň tak popisují úterní zasedání v Poslanecké sněmovně zákonodárci, se kterými mluvil server iROZHLAS.cz. Vicepremiér a šéf vnitra Jan Hamáček (ČSSD) dostal v dolní komoře šanci rozptýlit pochybnosti, které panují kolem jeho údajně fingované cesty do Moskvy. Podle opozice se mu to ale nepodařilo. Hamáčkovu původně chystanou návštěvu Ruska tak nadále provází nevyjasněné okolnosti. Přinášíme jejich přehled. Doporučujeme Praha 5:00 5. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr vnitra Jan Hamáček | Zdroj: Úřad vlády ČR

Bouřlivé zasedání. A nejen to. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman dokonce potom novinářům řekl, že se styděl. Konkrétně za to, jakým způsobem jednání sněmovny probíhalo a za způsob komunikace poslanců. Ti jednali v úterý odpoledne o Hamáčkově cestě do Moskvy za zavřenými dveřmi.

Neveřejnou schůzi odhlasovali poslanci na základě návrhu šéfa lidovců Mariana Jurečky. Proti byli jen dva zákonodárci, a sice Lubomír Volný a Marian Bojko (oba VOLNÝ Blok). Například premiér Andrej Babiš (ANO) se během hlasování zdržel, stejně tak někteří komunisté a členové ODS či SPD.

Dolní komora rovněž odsouhlasila, že se během schůze nebude pořizovat stenografický záznam. Poslanci museli odevzdat mobilní telefony, notebooky a další elektroniku.

Mezi zákonodárci tak zasedli šéfové těch tuzemských tajných služeb, tedy ředitel Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka, Úřadu pro zahraniční styky a informace Marek Šimandl a Vojenského zpravodajství Jan Beroun. Dále se jednání sněmovny účastnil policejní prezident Jan Švejdar a nejvyšší žalobce Pavel Zeman. Ti všichni měli poslancům ozřejmit, zda mluví vicepremiér Hamáček pravdu.

Ke slovu se ale ani po téměř dvou hodinách nedostali. Serveru iROZHLAS.cz se podařilo sesbírat několik svědectví, které přibližují atmosféru i obsah zasedání. Některé okolnosti, za kterých se Hamáček chystal do Moskvy, tak zůstávají nadále nevyjasněny. Redakce přináší přehled dosud řádně nevysvětlených momentů.

Výměnný obchod?

Byl to obchod? Nebyl to obchod? Část aktérů schůzky zatím nemohla promluvit.

Server Seznam Zprávy v úterý informoval, že Hamáček vyřkl 15. dubna následující plán: vyměnit ututlání výsledků vyšetřování výbuchů ve Vrběticích za dodávky ruské vakcíny Sputnik V a setkání prezidentů Joea Bidena a Vladimira Putina v Praze. Zaznít to mělo na schůzce s velvyslancem v Rusku Vítězslavem Pivoňkou a zástupci bezpečnostních složek.

Tiché upozadění vrbětické kauzy měl být údajně i pravý důvod chystané cesty do Moskvy. Seznam Zprávy to uvedly s odkazem na zdroje z řad účastníků schůzky.

Hamáček to v úterý opakovaně důrazně popřel. „Jsou to absolutní spekulace a lži. Odmítám, že bych byl účasten výměnného obchodu,“ řekl například pro Radiožurnál. Během dané schůzky se podle něj řešila bezpečnost Česka.

Článek je postaven na spekulacích a lžích, které žádný z účastníků nepotvrdil a nemohl potvrdit, protože se tak nestalo.

Přítomen na daném jednání byl ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace Marek Šimandl, ředitel Vojenského zpravodajství Jan Beroun, policejní ředitel Jan Švejdar i nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.

Ten jako jeden z mála během úterý veřejně k celé věci promluvil. „Rozhodně jsem během schůzky nenabyl dojmu, že by pan vicepremiér Hamáček byl ten, kdo by chtěl kauzu jakýmkoliv způsobem utlumit nebo ukončit,“ uvedl Zeman. Na schůzku však dorazil později.

Deník N získal také vyjádření velvyslance Pivoňky, který se postavil na Hamáčkovu stranu.

Šanci vyjasnit cestu do Moskvy dostal Hamáček také v úterý odpoledne během jednání sněmovny. Jeho vystoupení ale nové informace nepřineslo. Poslanci, se kterými mluvil iROZHLAS.cz, pod příslibem anonymity potvrdili, že zasedání skončilo fiaskem.

Hamáček totiž podle nich během narychlo svolaného jednání opakoval již známé argumenty. A svědkové schůzky, tedy šéfové tajných služeb, nejvyšší žalobce Pavel Zeman ani policejní prezident Jan Švejdar promluvit nemohli.

„Hosté vůbec nemluvili, stejně tak nemluvil premiér Andrej Babiš (ANO),“ řekla redakci poslankyně Helena Langšádlová (TOP 09). Koalice SPOLU podle ní bude trvat na tom, aby se bod doprojednal ve středu. Poslanci totiž zasedání přerušili.

Bez Koudelky

Proč se klíčové schůzky, na které podle Seznam Zpráv měl plán na výměnný obchod padnout, neúčastnil šéf Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka?

Zpravodajci BIS přitom možné zapojení ruských agentů do výbuchů ve Vrběticích ve spolupráci s Národní centrálou proti organizovanému zločinu odhalili.

Hamáček to pro Radiožurnál vysvětloval tím, že daná schůzka se týkala „otázek bezpečnosti našeho zastupitelského úřadu v Moskvě“. Se zástupci tajných služeb a dalších zainteresovaných osob se prý před zveřejněním informace o útoku ve Vrběticích scházel opakovaně. „Těch schůzek bylo více. (…) Ve chvíli, kdy jsme začali dávat dohromady seznam ruských důstojníků, kteří mají být vyhoštění, tak se (jiné) schůzky (Koudelka) účastnil,“ doplnil.

Informaci o zapojení ruských špionů se přitom Hamáček podle svých slov dozvěděl právě od Koudelky. Sešel se s ním kvůli tomu večer 6. dubna, jak řekl pro DVTV. Mluvčí BIS Ladislav Šticha ale tuto informaci odmítl potvrdit: „To vůbec nebudeme komentovat.“

Druhý den, tedy 7. dubna, hned v sedm hodin ráno následovalo jednání vládní výbor pro zpravodajskou činnost, který má pod sebou premiér Andrej Babiš (ANO). Kauza Vrbětice se poprvé oficiálně řešila na vládní úrovni.

Oficiální program

Proč Hamáček vtáhl do plánu slovenského politika Andreje Danka, kterého tím jen využil a podvedl?

Ministerstvo vnitra kvůli Hamáčkově cestě do Moskvy začalo oficiálně chystat už i program. Vicepremiér se tak měl setkat s předsedou ruské Státní dumy Vjačeslavem Volodinem, který je současně blízkým spolupracovníkem ruského prezidenta Vladimira Putina. V polovině dubna na to upozornil Deník N s tím, že Volodin je na sankčním seznamu Evropské unie.

Hamáček to během tiskové konference poslaneckého klubu ČSSD před jednáním sněmovny zdůvodňoval tím, že jde o jeho přítele. „Poznali jsme se, když jsem byl předsedou parlamentu. Přišlo mi logické to do schůzky zakomponovat,“ prohlásil vicepremiér. S Volodinem měli zajít podle chystaného programu prý na snídani.

„Ve finále to šlo samozřejmě pod stůl. V celém příběhu hrál roli i kolega Danko (slovenský politik Andrej Danko – pozn. red.), také bývalý předseda parlamentu,“ řekl dále k plánovanému setkání s Volodinem Hamáček na úterním brífinku. Na účet Danka Hamáček Radiožurnálu ještě doplnil, že ho kauza stála jejich přátelství.

Zpátky k Volodinovi: byl to právě on, kdo neuskutečněnou Hamáčkovu cestu kritizoval. Pro ruskou vládní agenturu TASS uvedl, že vicepremiér upustil od své plánované návštěvy pod nátlakem Spojených států. „Cílem těchto kroků je zpřetrhat dialog Ruska s evropskými zeměmi pod vymyšlenými záminkami a historkami starými mnoho let,“ řekl.

Kromě setkání s Volodinem místopředseda vlády v Moskvě plánoval také schůzku s ruským ministrem průmyslu Denisem Manturovem. Setkání jim domluvil právě zmíněný Danko. Proč ale vnitro chystalo program, když mělo jít o zastírací manévr? Hamáček ohledně příprav později argumentoval tak, že cesta musela být pro ruskou strany věrohodná a musela se tedy domlouvat i její náplň.

Hamáčkova pozice

Proč Hamáček povolával velvyslance v Rusku do Prahy ještě jako ministr vnitra a ministr zahraničí o tom nic nevěděl?

Další otázky vzbuzuje fakt, zda mohl Hamáček z pozice ministra vnitra povolávat do Prahy českého velvyslance v Rusku Vítězslava Pivoňku. 7. dubna totiž zvedl telefon a ambasadora podle svých slov pozval do Česka, aby ho seznámil s detaily kauzy Vrbětice. Tehdy ale ještě v čele české diplomacie stál Tomáš Petříček (ČSSD), který byl odvolán až o týden později.

Ten přitom o Hamáčkově aktivitě nevěděl, jak uvedl pro Seznam Zprávy. Petříček proto jednání šéfa ČSSD označil za nestandardní. Hamáček se stal dočasným ministrem zahraničí až po jeho odchodu z Černínského paláce, tedy 12. dubna.

Nezvyklý postup Hamáček vysvětloval během úterý následovně: „Volal jsem mu z pozice prvního místopředsedy vlády a ministra vnitra.“ Podobnou frázi použil také ve chvíli, kdy se ho iROZHLAS.cz ptal, z jaké pozice chtěl jednat v Moskvě o dodávkách ruské vakcíny Sputnik V.

„Neznám žádný předpis, který by mi zakazoval kontaktovat velvyslance, notabene v takto zásadní věci,” řekl v úterý Hamáček na tiskové konferenci a dodal, že nějaký čas trvalo, než se vyřídily papíry k cestě. „A v té době jsem už byl ministrem zahraničních věcí,” podotkl.

Mlčící premiér

Proč Hamáčkovu verzi nepotvrdil premiér Babiš, který by musel o všem vědět?

Nejednoznačný je také postoj premiéra Andreje Babiše (ANO). Ten se totiž k chystané Hamáčkově cestě do Ruska vyjadřuje velmi mlhavě a neochotně.

Odpovědím na přímé dotazy novinářů, zda věděl o tom, že Hamáčkova cesta do Moskvy byla fintou na Rusko, se vyhýbá. „Ze začátku to vypadalo, že se Hamáček do Moskvy chystá, nakonec ale došlo k tomu, že cesta nebyla zrealizována,“ řekl Babiš České televizi.

Hamáček přitom tvrdí, že premiéra do plánu zasvětil. Ani to Babiš ale nepotvrdil. A jeho výroky z oněch dnů nenasvědčují tomu, že by se na údajné kamufláži podílel.

Dokonce v den, kdy vicepremiér jednal 15. dubna na zmíněné schůzce, Babiš Hamáčkův úmysl do Moskvy letět zkritizoval. „Vakcíny nejsou agenda pana Hamáčka a ta cesta není ideální,“ řekl předseda vlády pro Blesk.cz.

V úterý na neveřejném jednání sněmovny premiér nevystoupil. Ačkoli má pravomoce k tomu, aby mu účastníci schůzky ze čtvrtka 15. dubna vyjevili, co se tam probíralo.

„Očekával jsem, že jako jeden z prvních řečníků vystoupí premiér, vzal si čas na rozmyšlenou a nakonec nevystoupil. Pro mě je to zklamání, očekával jsem, že to Babiš za vládu vysvětlí,“ podotkl šéf lidoveckých poslanců Bartošek.