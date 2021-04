Vakcíny nejsou agenda pana Hamáčka a ta cesta není ideální, řekl Babiš o misi vicepremiéra v Moskvě

Avizovanou cestu vicepremiéra, ministra vnitra a pověřeného ministra zahraničí Jana Hamáčka (ČSSD) na jednání o případných dodávkách vakcíny proti covidu-19 Sputnik V do Moskvy nepovažuje premiér Andrej Babiš (ANO) za ideální. V rozhovoru pro Blesk to odůvodnil mimo jiné tím, že vakcíny nespadají do Hamáčkovy agendy a Česko už konkrétní nabídku má.

