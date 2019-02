Redukce státních zaměstnanců o 10 procent? ‚Zadal jsem svým ministrům analýzu,‘ reaguje Hamáček

Ministři z řad sociální demokracie zanalyzují dopad potenciálního snížení počtu státních zaměstnanců o deset procent, které v pátek na jednání koaliční rady navrhla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Podle ministra vnitra a předsedy ČSSD Jana Hamáčka není možné automaticky odvolat každého desátého úředníka. Praha 15:35 4. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Hamáček | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

„Zadal jsem všem ministrům ze sociální demokracie, aby zpracovali analýzu dopadů takového řešení,“ řekl Hamáček novinářům při příchodu na jednání vlády.

„Nejsem zastáncem toho, že to má být každý desátý, taková ta římská decimace. To by na ministerstvu vnitra znamenalo 100 lidí na odboru azylové a migrační politiky, de facto krach české azylové a migrační politiky. Asi není možné vyhodit každého desátého veterinárního inspektora ve chvíli, kdy je zoufale potřebujeme v situaci, kterou teď máme s Polskem,“ připomněl kauzu, kdy bylo do Česka dovezeno 300 kilogramů problematického hovězího masa z Polska.

„Uděláme analýzu, pak musí padnout politické rozhodnutí. Pokud chceme dosáhnout desetiprocentní úspory, asi stát bude muset přestat vykonávat některé agendy. Musíme se dohodnout na tom, jaké to budou. Těžko přestaneme vydávat občanské průkazy. Budeme si muset říci, co stát nemá dělat,“ poznamenal Hamáček.

Schillerová v pátek navrhla snížení počtu státních úředníků, týkat se nemá ozbrojených složek, pedagogů a nepedagogických pracovníků škol. Premiér Andrej Babiš (ANO) po koaličním jednání uvedl, že požádal ministerstvo financí o detaily vývoje počtu zaměstnanců jednotlivých ministerstev i příspěvkových organizací od roku 2004.

„Státní správa je v nějakém stavu a snižovat počty a racionalizovat – je tam velký prostor. Je to na ministrech, jestli budou chtít, nebo ne, ale my dva společně (se Schillerovou – pozn. red.) budeme na ně významně tlačit, aby snižovali provozní náklady,“ řekl v pátek Babiš.