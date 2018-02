Hamáček: Sociální demokracie odmítavý názor na Babiše ve vládě nezmění

Sociální demokraté se podle předsedy Jana Hamáčka nechystají revokovat usnesení sjezdu proti účasti Andreje Babiše (ANO) ve vládě, jak to ve čtvrtek zmínil prezident Miloš Zeman v souvislosti s otevřením rozhovorů o zapojení ČSSD do druhé vlády premiéra v demisi. Praha 14:51 25. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda ČSSD Jan Hamáček | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

ČSSD minulou neděli na sjezdu vyzvala ANO, aby nenominovalo do vlády trestně stíhané osoby, čímž mířila na Andreje Babiše stíhaného kvůli kauze Čapí hnízdo. Sjezd nicméně nehlasoval o přísnějším návrhu, který měl označit trestně stíhané osoby za zásadní překážku vstupu do vlády.

Sjezd bude pokračovat 7. dubna volbou místopředsedů a debatou o stanovách, mohl by přijmout i nová usnesení. Hamáček v neděli v pořadu České televize Otázky Václava Moravce ale uvedl, že účast stíhané osoby ve vládě je pro ČSSD zásadní problém a rozhodně se usnesení revokovat nechystá.

Zopakoval, že nejprve bude ČSSD s hnutím ANO jednat o programových shodách a až pak dojde na personálie, až tehdy se budou vyjednavači bavit i o diskutovaném usnesení sjezdu.

„Pokud někdo chce dosáhnout kompromisu, tak musí dělat ústupky,“ uvedl na Babišovu adresu Hamáček. Babiš nicméně z pozice lídra ANO a kandidáta hnutí na premiéra ustoupit nechce, po středečním jednání s ČSSD uvedl, že má jednoznačnou podporu hnutí a sám bude kandidátem „až do smrti“.

Zeman by si přál, aby nová vláda získala do letních prázdnin důvěru ve sněmovně. Preferuje přitom, aby ČSSD, která disponuje 15 mandáty, podpořila menšinový kabinet ANO. Podporu by v tom případě musela vláda hledat i jinde, Babiš vidí jako jedinou možnou tichou spolupráci s KSČM.