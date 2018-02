Hamáček dostal šanci, za rok ho ale může nahradit Zimola, říká politolog Jelínek

„Zimola byl dobře připravený, Hamáčkovo vystoupení nebylo tak přesvědčivé. Ale když sociální demokraté chtějí udělat nějakou změnu, většinou si dají pozor, aby nebyla příliš razantní,“ soudí politolog Lukáš Jelínek z Masarykovy demokratické akademie.

Ve straně se prý sice ozývalo volání po nových tvářích, Zimola ovšem má zkušenosti pouze z komunální politiky, a navíc se velmi ostře vymezoval vůči dosavadnímu vedení. Hamáček naopak slíbil, že bude názorové proudy spojovat, a vyjádřil ochotu se Zimolou spolupracovat.

„ČSSD štěpí pohled na celou řadu otázek, v první řadě pohled na vládní spolupráci s hnutím ANO, ale také vztah k prezidentu Miloši Zemanovi. V rozhodování ale šlo především o další budování strany a vnitřní poměry,“ myslí si Jelínek.

Podle něj je Zimola sociální konzervativec, který chce návrat k obsahu sociálně demokratické politiky 90. let a zapomenout na nejrůznější liberální a progresivistická témata. Naopak Hamáček byl vnímán jako přívrženec expremiéra Bohuslava Sobotky a otevírání se novým trendům.

„Je to politik, který umí našlapovat opatrně a vycítit náladu uvnitř. Pro mnohé překvapivě proto podpořil Miloše Zemana v prezidentské volbě – tím dokázal, že není pouze reprezentantem liberálů, ale dokáže si najít cestu i k ostatním. Myslím, že to rozhodlo,“ uvažuje Jelínek.

Slabý aplaus pro Zemana

Prezident Miloš Zeman na hradeckém sjezdu vystoupil, podle Jelínka ale sklidil spíše potlesk z úcty. „V jedné části si vyřizoval osobní účty a vyzval, aby se sociální demokracie nestala podrazáckou stranou. Přitom on z ní kdysi odešel a založil konkurenční subjekt. Tím přestřelil,“ myslí si politolog.

Druhou taktickou chybu pak prezident podle Jelínka udělal tím, že na sjezdu loboval za to, aby ČSSD podpořila Babišovu vládu, ale nevstoupila do ní. „Ovšem proud, který do vlády nechce, k Zemanovi moc blízko nemá. A ten druhý do vlády chce, aby získal ministerstva. Jen s náměstky strana moc viditelná nebude,“ podotýká.

Členové jsou proti ANO

Sociální demokraté na sjezdu pověřili své vedení vyjednáváním o vládě a vyzvali hnutí ANO, aby nenominovalo trestně stíhaného premiéra. O návrhu předsedy Senátu Milana Štěcha, který z toho chtěl udělat podmínku, se nakonec vůbec nehlasovalo.

„O případných výsledcích koaličních rozhovorů se ale bude muset hlasovat v závazném vnitrostranickém referendu a jeho výsledek je ve hvězdách. Sociální demokraté jsou vůči Babišovi velmi vyhranění, Hamáček se Zimolou by museli uhrát opravdu hodně, aby je přesvědčili,“ upozorňuje Jelínek.